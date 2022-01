El estreno de ‘Idol Kids’ se ha producido cargado de emociones fuertes. Una de sus concursantes, Ana Escudero, ha relatado cómo fue víctima de bullying. Su testimonio ha hecho emocionado a todos en el plató del programa… en especial a Lara Álvarez, quien ha roto en llanto en su debut en este concurso.

Antes de interpretar «Warrior«, de Demi Lovato, la concursante relató ante las cámaras del programa que no lo pasó muy bien en el colegio: «Mi infancia ha sido súper bonita, con muchas amigas, pero luego llegó la secundaria. Me estuvieron juzgando un poco bastante, por mis gustos, me trataron mal, me dejaron de lado». Y añadía: «Perdí muchas amigas importantes, mucho apoyo. Eso hizo que me perdiera a mí también», explicaba.

La joven relataba que había tenido que hacer un «camino duro que fui superando poco a poco gracias a mí misma y a mi propia ayuda». Esas experiencias han quedado atrás, pero ha querido recordar a quienes estén pasando por una situación parecida que siempre hay salida. «Mi actuación sobre todo me la dedico a mí, pero también creo que se la dedicaría a esas personas que están pasando por un momento muy malo, están confundidas con el mundo, que sienten que no encajan con el mundo, con ellas mismas, que no saben como afrontar sus problemas», sentenciaba. «Ser diferente es lo que las hace únicas».

Lara Álvarez: «Hay que respetar a la gente»

Al terminar su actuación, Omar Montes se interesaba por su caso. Quiso saber si «has tenido algún problemilla» porque él ha pasado por eso: «Una persona que lo ha pasado mal, reconoce a otra que lo ha pasado mal». Ana Escudero detallaba que su intención era transmitir ánimo a personas que vivan situaciones complicadas, para «darles ese ánimo de que todo va a salir bien. De que, a pesar de lo que digan los demás, tienen que salir y que, aunque les digan que no están bien, que son diferentes y que eso está mal, no es así. Ser diferente es lo que les hace únicos». Sus palabras hacían llorar a Lara Álvarez, encargada de acompañar al resto de sus compañeros en una sala aparte.

«Tanto en el colegio como fuera, porque las personas no son tan buenas. Juzgan mucho, hacen daño, a veces sin querer, otras queriendo«, añadía la concursante. Lara quiso intervenir para dirigirse a los niños y a la audiencia del programa de Teleinco: «Acaba de decir algo muy importante: hay que respetar a la gente, no poner las mismas etiquetas y pensar que porque uno no comparta tu criterio, hay que tacharlo de distinto«.

Omar Montes, que ha hablado en numerosas ocasiones de que sufrió bullying, decía: «Yo he pasado malos momentos en el colegio, en mi pueblo, y al final muchas veces el pedir ayuda no es ser chivato. Simplemente, lo que hacen ellos es un abuso y hay que cortarlo. Nunca hay que tener miedo a pedir ayuda. Yo no tenía ganas de ir al colegio… No tienes que sufrir ni sentir pena de decir en casa: ‘Me pasa esto’. Hace obras de teatro me ayudó mucho a salir».

Por su parte, Ana Mena, se dirigía a la concursante para agradecerle su valentía: «Estoy muy contenta de que hayas venido esta noche. A mí también me pasó, en los últimos años del colegio y los primeros del instituto… Tienes que confiar en ti, porque tienes mucho talento. Que nadie te diga que no, porque tú puedes y tú lo vales. Estoy muy orgullosa de ti, de que hayas venido aquí con un tema como ese. Cuando uno es feliz, no hay necesidad de hacer esas cosas».

El dúo Camela también quiso mostrar su solidaridad a la candidata, y le entregó su ticket dorado. Con él podría pasar a la semifinal directamente. Jesús Vázquez recordaba a la audiencia que sabe bien por lo que ha pasado Ana: «Yo también sufrí bullying. Hay que parar con el acoso escolar. También los que callan, los que miran para otro lado, son responsables. Es un trabajo de todos, hay que aislar a los acosadores y que los niños inocentes no sigan sufriendo».Omar Montes hacía hincapié en la importancia de contar lo que nos pasa. «Me gusta que los niños vean esto, para que tomen conciencia de que no tienes que sufrir ni tener pena por ir a una persona que te pueda ayudar«.