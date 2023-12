Las lágrimas de Anabel Pantoja en 'Desnudos por la vida'

Telecinco ha estrenado este miércoles, 13 de diciembre, el último programa de ‘Desnudos por la vida’, que pretende eliminar los diferentes tabúes sobre la desnudez. Durante varias semanas, un grupo de famosos han tenido que someterse a varias pruebas mostrando su cuerpo desnudo. Tras el streptease de los chicos de la semana pasada, esta vez han sido las chicas las que mostraban, al final de un sugerente baile, su cuerpo, al natural. Todo ello por una buena causa: en el caso de los hombres para sensibilizar sobre la lucha contra el cáncer de próstata y en el de las mujeres sobre el cáncer de mama. Mientras preparaban la coreografía final, Anabel Pantoja no ha podido evitar emocionarse al recordar a su padre.

Además, de desnudar su cuerpo las concursantes Anabel Pantoja, Laura Matamoros, Jenny Llada, Samanta Villar, Marisa Jara y Soraya Arnelas han desnudado también su corazón, con algunas confesiones muy emotivas mientras preparaban la coreografía para ofrecer el mejor espectáculo, antes de saltar al escenario.

La emoción de Anabel Pantoja

También han podido conocer en primera persona varios testimonios de personas que han padecido esta enfermedad. Uno de los momentos más emotivos ha sido cuando Anabel Pantoja y su presentador, Jesús Vázquez han roto a llorar desconsoladamente al recordar la pérdida de sus familiares.

La sobrina de Isabel Pantoja recordaba a su padre, Bernardo Pantoja, fallecido hace un año: "Mi padre, si estuviera ahora mismo, estaría muy orgulloso de mí, se fue estándolo". "Mi padre se me fue hace menos de un año, todavía me siguen diciendo que no le guardo el luto, que he sido mala hija y que por qué subo fotos riéndome y no estoy llorando por él", explicaba emocionada.

También habló de sus comienzos en televisión: "Empiezo desde una etapa para mí ya bastante importante que es cuando me expongo en la tele, tengo 19 años y peso casi 85 kilos. Yo era feliz, pero cuando ya estás en la tele empiezan: 'vamos a meternos con la gorda'". Superada esa etapa afirma no tener complejos: "Yo no tengo ningún complejo, me encanta mi culo y bueno, esta soy yo, este es el 'pantoculo".

Finalmente, la gran actuación final del programa llegó... Las chicas han aparcado los nervios y sin pudor ni vergüenza, han protagonizado una muy aplaudida actuación sobre el escenario.

Anabel Pantoja, en el hospital

Unas horas antes de la emisión de la última entrega de 'Desnudos por la vida', Anabel Pantoja hacía saltar las alarmas varios stories desde la cama del hospital. Ella misma ha explicado el motivo de su ingreso: Me estoy recuperando hoy. Menos mal que fui al médico ayer porque es que no podía salir del wáter ni por arriba ni por abajo, no paraba y lo pasé bastante mal. Ahora me estoy recuperando tomando medicamentos”. Aún así, no olvida que fue uno “de los peores días de su vida” .