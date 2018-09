Más de siete meses después de que Natalia Ferviú abandonara inesperadamente el programa de Cámbiame, hemos podido conocer los verdaderos motivos que le llevaron a no querer volver nunca más. La estilista acudió el pasado jueves a una de las grandes citas de la moda: la Vogue Fashion Night Out, que se celebró en Madrid. Allí atendió amablemente a todas las preguntas de los reporteros, entre ellas, las referidas a su polémica despedida.

El motivo de su salida de ‘Cámbiame’

Natalia Ferviú dejó el programa de manera repentina tras una acalorada bronca con Paloma, la nueva estilista que entraba a Cámbiame. Sin embargo, ahora que ya ha pasado algo de tiempo, la influencer ha explicado que no se sentía cómoda y estaba agobiada. “Hay que apostar por los amigos y en la tele no todo vale, no para mí… No me sentía bien y no me arrepiento de haberme ido. Exploté porque había cosas con las que no estaba de acuerdo. Fue una situación injusta y me vi acorralada”, ha confesado.