La terrible infancia de uno de los concursantes de 'Masterchef': "Sufrí maltrato de niño"

Andalucía acogía la prueba de exteriores de la semana en 'MasterChef 11'. Esta visita ha removido a uno de los concursantes, Jeremy, que no podía evitar emocionarse al recordar su infancia aquí, en Granada. Fueron años muy duros, donde tuvo que afrontar el maltrato de su madre, con la que tiene acciones judiciales pendientes. "Estuve durante dos meses sin ir a clase porque estaba lleno de moratones y no me podían ver", le relataba a una de sus compañeras de equipo.

Ahora se siente con fuerzas de contar por todo lo que pasó: "Salió a la luz porque entré en un centro de menores porque mi padre estaba en coma. Allí me vieron y mi hermano lo contó todo". No quiere pensar más en eso, es algo que todavía tiene que cerrar. "Lo más duro de todo es sabeer que tiene otros hijos y que ha formado una familia aparte", reconocía después. En 2011 perdió todo contacto con ella y no pretende recuperarlo más allá del proceso judicial pendiente: "Fuí a verla en unas navidades, discutimos y terminé".

Tanto Pepe Rodríguez como Samantha Vallejo y Jordi Cruz le reconocieron su valentía y fortaleza. Quiso que su historia fuera un ejemplo, "le quiero decir a la gente que ese miedo que tienes se va yendo". A él le ha ayudado mucho su pareja, "conoces a alguien que hace que confies más". Emocionó a todos, jueces y concursantes, con su agradecimiento ya en plató: "Tal como salieron las cosas en el cocinado anterior, suena mal, pero mi madre me hubiera pegado. En la vida existen terceras y cuartas oportunidades".

'MasterChef' explica lo sucedido tras la intoxicación en Valencia

Este exterior en Andalucía llega justo después de que 'MasterChef' haya tenido que enfrentar, por primera vez en su formato, una intoxicación de algún comensal. En el programa anterior acudían a Valencia y celebraban en la Ciudad de las Artes y las Ciencias un cocinado. Una de las asistentes, trabajadora del Oceanogràfic, desvelaba a través de las redes sociales que le había sucedido aquí: "Todas con gastroenteritis. La noche siguiente tuve que ir a urgencias a que me inyectasen Primperan en el culo para poder cesar de vomitar. Perdí 5 kilos en tres días". Era la productora la que daba la cara por los concursantes y el equipo. "En el exterior de Valencia los alimentos fueron analizados en origen con resultados positivos y se garantizó su trazabilidad en todo el proceso", explicaban acompañados de una disculpa por la indisposición.