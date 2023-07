La tensa entrevista de Ana Rosa Quintana a Pedro Sánchez: "Déjeme terminar"

Pedro Sánchez, Presidente de Gobierno, se ha sentado en el plató de 'El programa de Ana Rosa'. Tras varios años sin hablar con la periodista y con motivo de la gira mediática que está llevando a cabo antes de las elecciones generales 2023, el líder político ha concedido una entrevista a Ana Rosa Quintana. El encuentro no ha resultado del todo cómodo para ambas partes. "Usted tiene mas canas y yo soy rubia, fíjese si ha pasado tiempo", ha arrancado diciendo la presentadora. "Es un placer estar con usted, me alegro de que me haga esta entrevista porque eso significa que está bien y la salud es lo más importante", le ha contestado el político.

En cuestión de segundos han empezado a aflorar los reproches. Frases como "no hablo de opiniones" o "usted puede opinar lo que quiera, Ana Rosa", "déjeme terminar", "¿le puedo interrumpir?", "¿cuánto tiempo tengo?" y "todo el que usted quiera", "¿me deja desarrollar el argumento?", "no, yo describo" o "me parece mal"... son solo algunas de las frases que se han lanzado el uno al otro.. Las interrupciones han sido tan constantes como las diferencias entre ellos.

Ana Rosa, vestida de blanco -el mismo color que eligió para su charla con Alberto Núñez Feijóo- se ha mostrado tajante en su entrevista. "¿A usted le gustó tener a Pablo Iglesias de Vicepresidente o lo hizo porque no le quedó más remedio?" o "Va a necesitar el apoyo de prácticamente todos los grupos independentistas y tb de Bildu. Tenemos ultraderecha y ultraizquierda" son algunas de las frases que ha pronunciado, en tono de reproche. "Nunca se ponen de acuerdo en nada. Yo no entiendo por qué no podrán llegar a acuerdos en temas como el Pacto de Toledo, las subidas de sueldo, el paro juvenil, que tenemos el mayor de Europa, que está pasando con las familias que van con 50 euros a la compra y compran un 30% menos".

También la he echado en cara: "Una de las cosas que más daño le han hecho a usted es la ley del 'sí es sí". Sobre materia de violencia de género, le ha espetado: "Han muerto 26 mujeres en lo que va de año... Lo que están haciendo no está funcionando".

La periodista ha explicado que ha recibido numerosas críticas: "Si y le dijera lo que han dicho de mí: racista, xenófoba, fascista". Este le ha contestado: "Pero usted tiene un plató para defenderse". Ana Rosa apuntaba: "Y usted lo ha tenido cuando ha querido".

"¿Y si no gana las elecciones?", le ha preguntado Ana Rosa en la recta final de la entrevista. La respuesta del mandatario ha sido contundente: "Yo voy a ganar las elecciones, Ana Rosa".