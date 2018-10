La sorprendente reaparición de Raquel Bollo en televisión

Raquel Bollo optó hace unos meses por llevar una vida alejada de la televisión: abandonó ‘Sálvame’ y se dedicó a sus negocios al margen de la pequeña pantalla. Nos sorprendió su decisión de no hacer ningún comentario sobre el cierre de su tienda ‘Alma by Raquel Bollo’ en el centro de Sevilla, pero la excolaboradora de televisión ha decidido reaparecer. No sabemos si para quedarse…

La excolaboradora de televisión ha querido aceptar la invitación del programa ‘El Debate de Gran Hermano VIP’, para dar su opinión sobre todo lo que está ocurriendo en la casa de Guadalix de la Sierra, Madrid. Ha viajado a Madrid para estar en el plató, donde se reencontró con Chabelita Pantoja, que ofrecía su primera entrevista tras su eliminación.

“Me preguntáis que qué hago. Pues voy en el AVE para estar esta noche con vosotros en ‘El Debate de GH VIP’ en Telecinco, para recordar momentos y comentar, que está el concurso que arde”, explicaba Raquel Bollo en un Instagram Stories, compartido desde el tren que le llevaba a Madrid desde Sevilla.