Ha sido una semana repleta de emociones para Manuel Cortés y Alma Bollo. Si hace unos días se rompían a llorar al recibir la visita de su abuelo en Honduras, este martes se han reencontrado con su madre, Raquel Bollo. La diseñadora ha viajado hasta los Cayos Cochinos para demostrar su apoyo a sus hijos y, de paso, darle un consejo al mayor tras los continuos enfrentamientos que está teniendo con Asraf Beno, novio de Isa Pantoja. Unos tensos encontronazos que también están afectando fuera, ya que la relación entre la diseñadora y la hija de la tonadillera pende de un hilo y son continuos los ataques y reproches que se han dado en el plató de Telecinco. Por este motivo, no ha querido desaprovechar su presencia para darle un consejo a su primogénito respecto a su actitud con la pareja de su prima.

A pesar de que primero se ha reencontrado con su hija, Alma Bollo, con quien se ha fundido en un bonito abrazo, después ha llegado el momento de ver a su hijo. Un emocionante reencuentro que no ha estado exento de una pequeña bronca por parte de Raquel Bollo tras las continuas discusiones que él ha tenido con Asraf Beno, que en alguna ocasión le ha hecho perder los papeles y esto puede pasarle factura en lo que queda de concurso. Raquel Bollo le ha avisado: "Quiero que disfrutes lo que quede de isla. No quiero verte esa cara triste. Esa cara no es fea ni mala ni nada. Es triste. La convivencia es parte de esto y la convivencia es parte de la vida. Este va a ser tu reto: aprender. ¿Hay que decir lo que te molesta? Sí. ¿Hay que decir las cosas claras? Sí. Pero hay que decirlo con buenas formas. Las formas pierden la razón y tú no eres un niño de malas formas", comenzaba diciendo.

Raquel Bollo le pide a su hijo, Manuel Cortés, que deje los malos rollos de lado

La colaboradora de televisión asegura que su hijo no tiene que demostrarle nada a nadie, más allá de lo buen superviviente que él. Ella se siente orgullosa de Manuel como superviviente, pero le pide que deje de lado los malos rollos porque "de eso me alejo". "Quiero que pienses. ¿Sabes lo único que tienes que demostrar? Lo que eres tú. El gran superviviente que eres tú. No tienes que demostrar nada a nadie. Solo tienes que demostrar tu supervivencia, cómo has pescado... Eso es lo que tienes que seguir haciendo. Eso es lo que me hace a mí sentirme orgullosa. Un mal rollo y todo eso, no. De eso me alejo", ha sentenciado al respecto.

La diseñadora también se ha reencontrado con Asraf Beno

El programa no ha perdido la oportunidad de que también se reencontrara con Asraf Beno. A pesar de las discusiones que el novio de Isa Pantoja ha tenido con sus hijos, Raquel Bollo no ha dudado en abrazarle y mandarle un mensaje de apoyo después de que él asegurara que estaba pasando por sus horas más bajas. "Se tienen altibajos, pero lo importante es seguir luchando, estar fuerte y quedarse con lo bonito de todo esto, que es una experiencia muy bonita", le ha dicho ella. "Esto es un concurso, lo de fuera es lo de fuera y lo de dentro es lo de dentro, yo me quedo con lo de fuera y lo que hablamos en el verano", continuaba diciendo.

Antes de terminar con los encuentros, Carlos Sobera ha preguntado a ambos cuál es su relación fuera. "Me quedo con lo bonito que él me ha hablado, que me ha contado. Son adultos, que sus cosas de convivencia las solucionen ellos aquí y cuando salgan fuera cada uno verá. Sería una pena que os fueseis solo teniendo discusiones", ha zanjado Raquel Bollo.