La "pulla" de Pepe Rodríguez a Jordi Cruz

'MasterChef' comenzaba la semana del 18 de abril con una nueva prueba de cocina. Como es habitual uno de los jueces demostraría junto a los concursantes que se puede realizar la prueba planteada por el formato de una forma magistral. En esta ocasión era Pepe Rodríguez quien se ponía en los fogones bajando del "escenario" de los jueces. Jordi Cruz y Samantha Vallejo aprovechaban la ocasión para verle en acción en las cocinas y reírse con lo que hacía. El cocinero decidió imitar a su compañero, que le miraba divertido, y, entre bromas, lanzarle alguna que otra indirecta.

"La envidia es muy mala en este país y Jordi la sufre. Me ve cocinar, le quito el sitio. No me dedico al Instagram, ni al rollo de los cocineritos modernos. Quiere que me salga más y soy un cocinero de verdad, de los que están en la cocina", le picaba más tarde. La confianza de las más de diez temporadas que llevan de programa les permite gastarse bromas sin que haya ningún tipo de malentendido entre ellos. De hecho, mientras preparaba su plato de aprovechamiento, terminó "echando" de ahí a sus compañeros. "¿Habéis venido a saber qué hago o a molestar?", les preguntaba de forma irónica. Al final le reconocían que lo que había hecho era una elaboración digna de cualquiera de los menús que ellos preparan: "Con poco ha hecho mucho y en poco tiempo".

El caos de los helados desestabiliza a los concursantes de 'MasterChef'

A los jueces de 'MasterChef' todavía les quedaba una sorpresa por juzgar. Aunque todos los años hay equivocaciones de los concursantes con sus elaboraciones, en la edición de 2023 se ha desatado un completo caos. Luca y Marta compartían nevera y han terminado confundiendo los helados de sus compañeros y señalándose mutuamente como autores del "robo".

Se desataba, entonces, el caos llegando a confundir hasta a cuatro concursantes: "Esto es como la fila del supermercado". Hasta Edu Soto, invitado de la noche, terminó reconociendo el lío en el que se habían metido. Al ver la tensión intentaba que se lo tomaran de mejor humor y bromeaba con la idea de que él solo iba a juzgar y estaba ahí: "Hay unos problemas éticos y morales que no me esperaba".