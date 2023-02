La oferta de Jordi Évole a Isabel Preysler: lanzar una canción “anti Mario”

La amistad entre Jordi Évole e Isabel Preysler sorprende a todos, incluidos a los propios protagonistas. El presentador contó como curiosidad que fue hace dos años cuando ambos se conocieron y que es habitual que mantengan el contacto. Con esta confianza establecida el presentador de 'Lo de Évole' aprovechó para proponerle un proyecto musical en común a su amiga. Entre broma y broma, quiso que volcará toda su tristeza por la ruptura con Mario Vargas Llosa en una canción "anti Mario". Un single que seguiría la estela de Shakira y Bizarrap con su canción de ruptura "rompe éxitos" contra Gerard Piqué.

Toda esta idea comienza cuando, en una conversación, a Jordi Évole se le ocurre contarle a su amiga la genialidad que estaba pensando en ese momento. Sabiendo que "venimos de mundos distintos", opta por un proyecto musical pues sabe de primera mano que canta muy bien. Tras conversar sobre si conocía lo que la cantante colombiana había hecho, le confesó que "mi idea era que hiciera una canción anti mario". Tal era el entusiasmo que tenía ya pensado todo el escenario de cómo comenzarían. Para dar impacto, comenzarían leyendo un periódico y un libro en un lugar elegante, "cada uno en un sillón y le preguntaría si sabe cantar, ella diría que sí para después confirmar que conocía a Bizarrap y empezar".

A Isabel Preysler no le molestó para nada la ocurrencia, al contrario. Con toda la elegancia que la caracteriza le dijo que "tienes unas tonterías". Por lo que sea, la canción no cuajó y las cosas se quedaron como estaban. Allí presente y muy sorprendida estaba Tamara Falcó, hija de la primera, que bromeó con el presentador sobre esas visitas. Aprovechando la ocasión, este le devolvió la broma recordándole que ahora es parte de su entorno: "Con esta amistad que estamos cultivando creo que me tendréis que invitar a la boda". Como quien no quiere la cosa, lo dejaba ahí ofreciéndose a asistir, entre risas, porque "algún chico de barrio necesitaréis".

Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa, una ruptura sin resentimientos pero con reproches

Isabel Preysler podría haber utilizado la música como vía de escape a todo lo que opina de Mario Vargas Llosa. Interesante al menos hubiera sido saber qué pensaba al ritmo de la música junto a Jordi Évole. De momento, quedará las entrevistas que ofrece hablando de su ruptura. En la última que ha concedido deja claro que todo es agua ya pasada, que no está "ni resentida, ni molesta, ni enfadada". Como nada es perfecto, tampoco lo es esta ruptura y ante las letras que el escritor añadió a uno de sus poemas donde intuía se reía de su hija Tamara Falcó, ha saltado. Comentaba que "hay un límite para todo y lo han traspasado. No voy a permitir que se metan con ninguno de mis hijos".

Quedando la "pelota" ahora sobre el tejado de Mario Vargas Llosa son sus hijos Álvaro, Morgana y Gonzalo los que responden. Tal como supimos en SEMANA en exclusiva, no entienden la reacción de la socialité y no mostrarían debilidad alguna. Para ella solo tienen seguridad: "¿Quién se cree que es? No le tenemos ningún miedo". Así, mientras todo sigue el escritor ha mostrado la fuerte unidad de su familia contra todo esto mientras accede a la Academia Francesa de la lengua con su escaño. Reafirmándose en seguir adelante, sabemos que "la indignación de la familia con Isabel es total".