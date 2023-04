La gala de 'Supervivientes' de este jueves ha venido cargada de momentazos. Yaiza y Ginés, que llevan días siendo protagonistas de muchos vídeos del programa, han tenido su momento más romántico en Honduras. Y es que se han dado el 'sí, quiero' en la playa de Honduras con Diego como maestro de ceremonias. Después de la boda ha llegado el momento de la noche de bodas.

Cuando cayó la noche, la pareja tomó la decisión de dormir juntos para disfrutar de un momento íntimo. Pero claro, eso en 'Supervivientes' es imposible. Las cámaras captaron la noche de pasión de la que disfrutaron Yaiza y Ginés tras convertirse en marido y mujer: "Nos separamos por si acaso, ¿no? Para no molestar", le dice el TikToker a su pareja.

Empezaron dándose besos y abrazos

Yaiza y Ginés empezaron abrazándose sobre la esterilla que compartieron durante su noche de bodas. Estuvieron acogidos en todo momento por la hoguera, que estuvo encendida toda la noche. La cosa se fue animando poco a poco. No han podido evitar tener una noche de lo más romántica, que en 'Gran Hermano' llamarían como "tener edredoning".

El resto de sus compañeros no fueron conscientes de lo que estaban haciendo los recién casados. De hecho, dormían plácidamente mientras estos celebraban por todo lo alto su recién matrimonio. Menos mal que Yaiza y Ginés tuvieron el detalle de separase del resto del grupo y así respetar el sueño de todos.

Disfrutaron de un momento de lo más cariñoso

Jorge Javier Vázquez ha querido preguntar a Yaiza cómo vivió este momento. Ella le ha contestado, con vergüenza: "Jorge, me sentía como que estaba en medio de un estadio de fútbol. Todo el mundo allí como pendiente y dije bueno pues nada... Las cositas de casa, para casa. Yo estaba como 'mírame y no me toques'. Lo mismo estamos hablando de más. Nosotros intentamos estar en la intimidad", ha dicho ella. Yaiza ha preferido no dar detalles, pero Ginés dejó claro que "algo hubo".