La monumental pelea entre Alba Carrillo y Laura Matamoros

Ante los ataques de Laura sobre el abandono de Alba de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’, la modelo explica: “De ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ me fui porque había cosas que no me gustaban. Por eso, castigaron también a mi madre. Cuando me fui, no tardaron en llamarte para ir y te faltó hacerme la llamada para decírtelo a tu amiga”.

Acto seguido, Isabel Rábago ha recibido la llamada de Laura Matamoros, que ha querido responder a las acusaciones de Alba Carrillo: “Hay que lavarse la boca antes de hablar, porque yo también podría contar muchas historias de ella”, ha declarado con dureza bajo la atenta mirada de Alba.