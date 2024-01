'La ley del mar' lidera en La 1, 'Secretos de familia' se mantiene y 'GHDÚO' cae en Telecinco

Una noche dominical bastante distinta a lo que estamos acostumbrados. La 1, en una estrategia poco habitual en otras cadenas, emitía los 3 capítulos íntegros de 'La ley del mar'. La miniserie protagonizada por Blanca Portillo y Luis Tosar resultaba ser todo un éxito en la noche del domingo y aglutinaba al 13.1% de cuota de pantalla y 1.544.000 espectadores. Un dato que la hizo líder, aunque lo cierto es que a Antena 3 tampoco le fue mal. Su serie turca de los domingos conseguía subir unas décimas respecto a la semana pasada y anotaba su capítulo más visto desde el mes de noviembre. 'Secretos de familia' se alzaba hasta el 11.4% de share y 1.242.000 espectadores. Un dato muy distinto al del debate de la nueva edición de 'GH DÚO'. La segunda gala conducida por Ion Aramendi caía hasta el 10.6% de cuota de pantalla y los 982.000 espectadores.

“La ruleta de la suerte” (Antena 3), a las 14:57 con 2.346.710 espectadores y un 24.5% de share

La 1: La ley del mar (estreno) 13.1%

La 2: El día del Señor 9.2%

Antena 3: La ruleta de la suerte -rep- 18.1%

Cuatro: Viajeros Cuatro -rep- 8.4%

Telecinco: Got Talent España -rep- 13.3%

laSexta: Lo de Évole (nueva temporada) 7%

Informativo con mejor share: Antena 3 Noticias 1 21.2%



1. La ruleta de la suerte -rep- 18.1% 1.376.000

2. Fin de semana 24h 13.9% 245.000

3. Got Talent España -rep- 13.3% 558.000

4. Cocina abierta de Karlos Arguiñano -rep- 10.3% 552.000

5. Socialité by Cazamariposas 9.5% 658.000

6. Got Talent España -rep- 8.6% 209.000

1. Sesión de tarde: Secretos compartidos 11% 1.172.000

2. Aquí la Tierra 10.8% 1.412.000

3. Multicine: Entre estas paredes 10.4% 1.107.000

4. Sesión de tarde 2: Los hijos de mi hija 10.3% 1.124.000

5. Fiesta 10% 1.130.000

6. Multicine 2: Mi hogar es donde tú estás 8.7% 969.000