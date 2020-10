«Me he cohibido muchas cosas por Melyssa para no molestarla, pero no puedo más. Quiero ser feliz y con Sandra soy yo», ha afirmado el empresario nacido en Marruecos.

«Me he dejado llevar. Estamos aquí para disfrutar y para poner a prueba nuestro amor», ha confesado Tom Brusse en el último programa de ‘La isla de las tentaciones’. El joven empresario se ha convertido en uno de los primeros en traicionar a su pareja, Melyssa Pinto, y probar la fruta prohibida. Todo ello sucedía después de que su chica le montara una monumental bronca por algunas imágenes que no fueron de su agrado donde se le veía tonteando con las chicas. «Estaba confundido y por la noche me acerqué un poco más a Sandra», contaba.

«No sé si tengo que arrepentirme o avanzar». Ha explicado que quiere a Melyssa, pero que con ella no puede ser él mismo porque en ocasiones teme sus ataques de celos: «Estoy muy confundido». A la espera de su reacción, señalaba lo siguiente: «La verdad es que se va a sentir fatal. Ella me dijo que estaba muerto para ella. Estaba perdido. Necesitaba cariño y un apoyo». El joven se ha sentido arrepentido por besar a Sandra, pero reconocía que le atrae y le gusta su compañera.

«Entre Sandra y yo hay conexión no lo puedo negar», se ha sincerado. La pareja volvía a besarse en su nueva cita y no dudaba en deshacerse en halagos y muchos piropos. Además, nuevamente se mostraban más que cariñosos y muy cómplices, sin ocultar que tienen una gran ‘feeling’. «Me he cohibido muchas cosas por Melyssa para no molestarla, pero no puedo más. Quiero ser feliz y con Sandra soy yo». Esta también señalaba que tiene sentimientos hacía su compañero de reality, pero evitaba reconocer que se estaba enamorando.

Una tremenda bronca

«Me volví loca. No tengo explicación posible a las cosas que hecho», le decía rota en lágrimas Melyssa a Sandra Barneda sobre el incidente que provocó tras presenciar la primera hoguera. Después de ver algunas imágenes de su pareja tonteando con las solteras, la joven necesitaba una explicación, se sintió descontrolada y se saltó las normas del programa. Abandonó ‘Villa Playa’ para recorrer los kilómetros que distan de ‘Villa Montaña’ donde protagonizó una monumental discusión con Tom Brusse.

«Ayer rompiste las normas. Sabías perfectamente a lo que venías, a poner a prueba tu relación y consistía en vivir separados y no tener ningún tipo de contacto», le decía la presentadora. Melyssa no pudo controlar sus emociones y así lo explicó: «Yo vi que realmente lo que ha hecho cree que no está mal. Y eso me dice que él cuida así a las chicas», señalaba visiblemente dolida. Ha confesado que lo que más le molestó fue que estaba viendo que Tom estaba sintiendo algo de verdad por Sandra.

Tuvo un ataque de celos y explotó por completo: «¿Qué haces preguntándole a Sandra y la otra que si duermen desnudas? ¡Yo no he hecho nada!», le gritaba a Tom totalmente indignada. «Te dije que no te aguantaba nada. Que la relación se ha terminado, ¿te enteras? Que cuando tu padre y tu abuelo vean esto y mi padre. ¿Mi padre? Mi padre no te deja volver a entrar en casa», aseguraba con vehemencia. Además, se encaró con algunas de las solteras: «Sois todas iguales, unas malas personas que habéis venido aquí a romper una relación». Sandra, la joven con la que su pareja la ha traicionado, le recordó entonces que estaba ahí para poner a prueba la relación.

Acusó a su chico de haberle destrozado la vida y no dudó en llamarle «desgraciado» ante la atónita mirada del resto de concursantes que intentaban calmarla. «Jamás me vuelves a ver en la vida. ¿Ves mi cara? He pasado 48 horas sin dormir», afirmaba. «Tú ya no eres mi novio».

Cabe recordar que los inicios de la relación de Melyssa y Tom también fueron al calor de los focos de la televisión. Su amor se fraguó en ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ donde ella era la tronista y él tenía muy claro que tenía que conquistar su corazón. Finalmente, lo consiguió. Se han atrevido a participar en la ‘Isla de las tentaciones’ cuando llevaban ocho meses de noviazgo. Ambos residían en Marrakech y consideraban que estaban en el momento adecuado para poner a prueba la estabilidad de su unión, aunque sobre ella siempre han planeado los celos.