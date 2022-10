La aventura de Manuel Úbeda y Sara García en ‘La isla de las tentaciones’. ha llegado a su fin. Este jueves, las chicas han decidido la expulsión de una de las parejas tras la incorporación de una nueva pareja formada por Cristian y Ana. La decisión se conoció en el programa que Telecinco emitió el 20 de octubre, cuando se confirmó que Sara y su pareja eran los elegidos para poner fin a su experiencia en la República Dominicana. La pareja se ha visto las caras en la hoguera de confrontación, donde han hecho balance de su paso por el reality y de lo que sienten el uno por el otro.

Cuando vio a Sara entrar en la hoguera, la saludó con un beso. “Me daría un poco de pena que haya tomado una decisión por estar agobiada, como querer abandonar”, confesaba él ante del encuentro. Sara le comunicó a su chico la razón por la que estaban en la hoguera: «Ha entrado una pareja nueva y para que esa pareja entrara, una pareja obligatoriamente se tiene que ir. Las chicas han elegido que seamos nosotros. Las chicas sienten que a nuestra relación no le hace falta esto. Yo no me he integrado como ellas, no he tenido una conexión con nadie». Su novio le ha respondido que él tampoco ha sentido una atracción específica por ninguna soltera: «Me ha pasado más o menos lo mismo».

«Yo te quiero muchísimo, pero no me sale decirte que te amo», le ha dicho Manu a Sara

Sara ha encontrado a Manuel frío, «distante» y «tenso como un alambre». La joven llevaba tiempo con deseos de reencontrarse con él: «Te he echado de menos y tenía muchas ganas de verte». Asimismo, ha dicho que sentía «tensa» porque él aclaró que la quería, pero que no la amaba: «Me crea un poco de miedo porque yo sí que lo siento». Manuel matizaba sus palabras: «A día de hoy, yo te quiero muchísimo, pero no me sale decirte que te amo porque todavía estamos conociéndonos».

Sincero, el joven admitía: «Los sentimientos que ella tiene hacia mí son mucho más fuertes que los que yo tengo hacia ella, pero ella sabe que yo la quiero muchísimo y que quiero estar junto a ella». Finalmente, la pareja se ponía de acuerdo sobre la manera en la que se iban a despedir del concurso: juntos. Manu terminaba diciendo: «Me he quedado un poquito en shock, pero bueno, yo a Sara la quiero, lo tengo clarísimo… Sara es la mujer de mi vida. Lo tengo clarísimo. Y por eso abandono ‘La isla de las tentaciones’ con ella».