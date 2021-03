La peluquera, ex de Manuel, está enamorada de Isaac. Y Marina está que echa humo: «Me he sentido engañada y traicionada».

Se comentaba desde hace días en las redes sociales, pero no ha sido hasta el lunes cuando se ha confirmado la noticia. Lucía, de ‘La isla de las tentaciones’, está saliendo con Isaac, el soltero que conquistó a Marina en el ‘reality’. Es una bomba que quería contar Manuel, exnovio de la joven, en ‘El debate de las tentaciones’, pero finalmente

«En esa isla hice una amistad muy bonita con Isaac. Es una persona que se acercaba a mí y sabía lo que me tenía que decir. En esa isla no veía más allá de mis narices. Cuando yo llego a España me acuesto y no puedo dormir. No me acuerdo de lo que me ha hecho Manuel y me viene a la mente todo el tiempo Isaac», ha detallado la andaluza.

«Me di cuenta de que me gustaba», añadía. Asimismo, aclaraba que lo que siente por ‘Lobo’ es mucho más que una simple atracción física: «Llevo aguantándome ocho meses. No son calentones». Por este motivo quiso sincerarse con Marina, a la que puso en conocimiento de sus sentimientos. «Se lo dije a Marina lo que sentía y después de eso perdimos la relación las dos por eso. Le digo que me gusta él y que cuando lo veo no se me va de la cabeza. Ella me dice que lo sabe desde el principio. Luego Isaac lo deja con Marina y cada uno por su lado», ha sentenciado. Tras la ruptura se vieron y las chispas no tardaron en surgir. Y ya son dos las veces que se han «liado».

Marina, la tercera en discordia, ha podido dar su versión de los hechos a través de una intervención telefónica con el programa. «Todavía estoy flipándolo. Sigo sin creérmelo. Me lo dijo a los seis meses y esto viene de antes y ella lo sabe», decía a Sandra Barneda. «Me he sentido engañada y traicionada. Me duele porque no ha sabido darme la cara».

Marina: «Lo he pasado muy mal»

«Un día me dice que necesita tiempo y que se siente frío conmigo. Yo le digo que tiene todo el tiempo del mundo, pero que él hace su vida y yo hago la mía. Luego me entero que han reservado una habitación para pasar la noche juntos», narraba la sevillana. «Lo he pasado muy mal».

Lo cierto es que el affaire entre Lucía e Isaac lleva horas rulando por las redes sociales. Este fin de semana, una cuenta de Twitter publicaba con todo lujo de detalles cómo había sido el último encuentro entre la estilista y el atractivo soltero: “Isaac y Lucía cenaron juntos el lunes en Madrid, fueron al bingo ‘Las Vegas’ y durmieron en el mismo hotel en Gran Vía”. Además, “el entorno de la expareja confirma la información que maneja la parte de Marina. De hecho, ambos continúan en el pueblo de la gaditana con la familia de ella”. En esta ocasión, los rumores eran ciertos: Lucía, quien nunca ocultó que ‘Lobo’ le hacía tilín, ha caído en la tentación con el joven más seductor del concurso.