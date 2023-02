Se ha vivido el momento más tenso de todas las ediciones que llevamos de 'La isla de tentaciones'. Cuando pensábamos que habíamos visto todo, el programa da la vuelta y nos sorprende. Aunque en esta ocasión, nos hemos llevado un buen susto pero, afortunadamente, solo ha quedado en eso. Una nueva gala del programa de Telecinco arrancaba con las hogueras de las chicas, donde verían cómo habían pasado los últimos días sus parejas en su villa. Nada más empezar el episodio, Elena se ha enfrentado a las imágenes de la infidelidad de su novio, David, que le ha provocado un desmayo que ha obligado al equipo del programa a intervenir de manera urgente.

La joven veía como su pareja, David, daba rienda suelta a su pasión con una de las tentadoras, María. Tras ver estas imágenes, Elena se rompía en directo al ser consciente de la infidelidad de su pareja: "Se acabó. Pensaba que me quería de verdad. Yo con él me comporto como una mujer, para que me haga esto ahora. No tiene corazón, estoy en shock y no me lo esperaba para nada", decía entre lágrimas. Y seguía viendo imágenes: "Qué vergüenza, estaba con la persona equivocada y no me he dado cuenta. Una persona así a mi lado no me merece. Qué poca palabra y qué mentiroso. Otra persona que no me quiere", continuaba diciendo.

Elena estaba completamente rota tras ver las imágenes de su novio siéndole infiel

"Lo que más me duele es que no se arrepienta y no piense en el daño que me puede hacer a mi. Lo ha seguido haciendo una y otra vez. Le da igual sus padres, mi familia... Seguro que avanzan sentimentalmente porque ya físicamente no pueden avanzar más", sentenciaba completamente rota y recibiendo el cariño y el apoyo de sus compañeras. Tras este momento tan doloroso para Elena, Sandra Barneda ha dicho las palabras que han supuesto un alivio para ella: "No hay más imágenes para ti". Sin embargo, su cuerpo no ha podido soportarlo y nada más comenzar la hoguera de Lydia, se ha desplomado entre su asiento y el de su compañera Marina. Ha sido entonces cuando el equipo de 'La isla de las tentaciones' ha tenido que salir rápidamente para ayudarle y el servicio médico le ha atendido.

Elena se desmaya tras sufrir una bajada de tensión 🍎 #Tentaciones5 | #LaIslaDeLasTentaciones5

🔵 https://t.co/aRYuaXgJKU pic.twitter.com/UAkhnQ5UX6 — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) February 20, 2023

Sus compañeras se han mostrado muy preocupadas por lo que acababa de ocurrir. Sin embargo, la presentadora ha querido tranquilizarlas asegurando que "Elena está bien. Ha sido una bajada de tensión, pero el programa cree que lo mejor es que no vuelva a la hoguera. En seguida la veréis en la villa", decía Sandra Barneda. Una vez que la concursante ha regresado a la villa, continuaba sin dar crédito a lo que había visto y seguía completamente abatida por las imágenes. Entre lágrimas, le decía a sus compañeros:" He visto cosas muy duras que no me esperaba para nada. Él me decía que me quería y que quería estar conmigo", decía entre sollozos.

Ha sido un momento muy difícil para Elena y la dirección del programa. Sin embargo y afortunadamente, todo ha quedado en un susto y la joven ha podido regresar con sus compañeros a seguir viviendo la experiencia en República Dominicana. ¿Cambiará de actitud y caerá ella también en la tentación? ¿O seguirá sufriendo por la infidelidad de su novio?