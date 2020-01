En la ‘La isla de las tentaciones’ los concursantes van dando poco a poco rienda suelta a sus pasiones. Es el caso de Fani, quien ha sucumbido a los encantos de Rubén. Tras el beso, la joven ha decidido ir más allá en su relación con el gigoló. Y han dormido juntos.

La terrible historia de Julián (La isla de las tentaciones): su madre lo arrojó desde un sexto piso siendo un bebé

Christofer: «No la reconozco»

Fani y Christofer han sido los protagonistas de la nueva entrega de ‘La isla de las tentaciones’. La joven ha sido la primera en sucumbir al enorme ‘feeling’ que siente por este soltero con el que comparte bailes, risas… e incluso colchón. Porque han pasado una noche juntos en la cama de la concursante.

Al ver las imágenes de su chica en los brazos de Rubén, Christofer se ha derrumbado. «Me ha hecho abrir los ojos más allá. Quizás ella no está hecha para a mí, no sé. Quizás él la haga reír más, se divierta más. Veo un tonteo, una conexión. Estoy viendo unas cosas que en mi vida. No la reconozco».

«Se me ha caído un mito»

«Está rebasando los límites. Ella y yo sabemos dónde están esos límites. Yo te voy a respetar, pero no me hagas esto. Para mí Fani era lo más grande, pero ahora no. Me cuestiono todo un poco. Se me ha caído un mito», decía.