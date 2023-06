La ironía de los jueces de 'MasterChef' enfada a un concursante: "Me parece completamente exagerado"

'MasterChef 11' disputa su final este lunes 19 de junio. La noche comenzó con una prueba en plató que no auguraba el enfado de uno de sus concursantes, Lluis, con los jueces. Toño Pérez, chef de 'Atrio', era el encargado de plantearles un cocinado y estos, a espaldas, tenían que replicarlo. Tras presentar su plato Pepe Rodríguez, Jordi Cruz y Samantha Vallejo-Nágera le dieron su opinión llena de ironía y esto no le gusto. Lejos de pensar en que se jugaban una chaquetilla blanca y el pase al duelo final, les dijo todo lo que pensaba en ese momento.

"Creo que es una falta de respeto querer adelantar a un chef de 3 estrellas Michelin", le señaló la chef a modo de resumen de lo que sus compañeros le señalaron. El enfado del concursante, lejos de apaciguarse, iba en aumento. "No estoy enfadado pero podríais haber tenido otra forma para decirme las cosas. Me parece completamente exagerado y fuera de lugar", les soltó ante la sorpresa de todos los jueces allí. Intentaron quitarle hierro al asunto pero el disgusto no desaparecía. Incluso Pilu y Alex, que estaban junto a él en las cocinas, notaban la tensión del momento: "Se está calentando"

"Entiendo que comentéis los detalles del plato, pero la actitud con esta ironía...", continuó sin hacer caso a lo que le decían. Fue el chef de 'El Bohío' quien puso punto y aparte a este asunto: "Siempre sacas esa puntillita y nos lo tenemos que tomar con ironía. En 25 programas que hemos hecho, te hemos traído hasta aquí. No te quedes solo con lo malo". Aún así Lluis estaba convencido de que, ni mucho menos, había intentado saber más que el chef y adelantarse incluso a sus elaboraciones. "Al final la vida a base de piñazos te pone en tu sitio. Voy a ir a muerte, confiando en que voy a estar en el duelo", sentenció ya fuera de las cámaras del plató de TVE. Terminaron por acercar posturas y darse otra oportunidad, ya más tranquilos, en la última prueba de exterior de la eliminación. Por quedar el último tuvo que ver como Pilu y Alex elegían los platos a defender y él tener que afrontar el postre que propuso Martín Berasategui.