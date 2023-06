La última tarde de 'Sálvame' ha estado marcada por la ausencia de Jorge Javier Vázquez. Tanto la audiencia como los colaboradores del programa han echado en falta este viernes la presencia de el presentador en el plató, pero no ha podido ser. El de Badalona, de baja, no se ha presentado para despedirse de la audiencia y de los que han sido sus compañeros de fatiga en estos 14 años. Como era de esperar, este viernes se le ha hecho un homenaje. Y muchos de los tertulianos le han dedicado palabras de cariño. Ha sido entonces cuando Kiko Hernández ha aprovechado para lanzar una pulla a Paz Padilla, otra de las presentadoras del formato.

"Me da muchísima pena que no esté. Siempre le escribía y le decía, tienes la suerte de que eres la persona más libre para hablar y me da muchísima pena que no esté aquí", ha recordado Carmen Alcayde. "Ha soportado cosas que no tenía por qué soportar. se le ha ridiculizado muchas veces., A mí siempre me ha ayudado y ha sido súper humano. Hay que reivindicar", ha destacado Miguel Frigenti. "Es una persona inalcanzable para mí", ha destacado Antonio Montero. "He aprendido muchísimo de él. Cuando alguna vez he legado a casa hecho polvo, tanto él como Mila Ximénez han sido las palabras que han tenido palabras de apoyo para mí", apuntaba Rafa Mora.

Cuando le ha tocado hablar a Kiko Hernández, no ha dudado en matizar lo que han dicho sus compañeros. "Está muy bien lo que estáis diciendo, el sentido del humor, que era muy inteligente, que siempre ha estado ahí", arrancaba diciendo. "Pero en vez de tanto buen presentador.. si me tengo que quedar con un presentador de 'Sálvame' sería Paz Padilla". Su zasca ha generado todo tipo de reacciones. Desde un largo silencio inicial a posteriores risas tímidas. "Estás de coña", la ha dicho María Patiño.

"Sin ti esto hubiera sido muy difícil", ha recordado Kiko Hernández al hablar de Jorge Javier

Acto seguido, Kiko ha alzado su voz para gritar: "¡Jorge, que te quiero! Te digo una cosa. Sin ti esto hubiera sido muy difícil. Porque eras el hilo conductor de todos los programas, eras el hilo conductor de todas las movidas que había aquí. Eras el que movía, el que quitabas. Cuando esto estaba aburrido, subías... luego volvías a bajar. ¡Eso solamente lo hace un crack como tú!".