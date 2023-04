La indirecta de Lola Índigo en su última canción: “Ha habido varios tontos, la podéis repartir”

Lola Índigo visitaba el plató de 'El Hormiguero' para desvelar todos los secretos de su nuevo disco, 'El dragón', y su single 'El Tonto' con Quevedo. La cantante ha estrenado junto a Quevedo una canción muy reivindicativa en el plano personal y llena de indirectas para "el tonto que me dejaste, pero no estoy triste". Shakira ha sentado un precedente en todas estas canciones y así se lo hacía saber Pablo Motos. Bromeaban sobre la posibilidad de que mucha gente no se quiera acercar por no ser protagonista de una canción como lo ha podido ser Gerard Piqué: "Ahora hemos decidido sacar el hacha". En su caso, y sin nombrar a nadie, reconocía que esta canción tiene más de un destinatario: "Bueno, ha habido varios tontos...os la podéis repartir entre todos".

Es una canción "llena de sonoridad y hermandad" y siente que podría llegar a convertirse en un himno. De alguna u otra forma cualquier persona ha podido sentirse igual que ellos narran con su letra: "Todos hemos tenido un tonto o tonta en nuestra vida que nos ha jodido bastante y va de eso, de no saber lo que te pierdes". La música ha sido, al igual que para muchos compañeros, terapéutica. Se siente muy afortunada por contar en todo este trabajo con un gran equipo junto a ella. Son muchos los momentos que un cantante pasa en soledad y le ayudan a tomar contacto con la realidad y en los que confía que le hacen bien. "El show te lleva a un éxtasis que al llegar al hotel...Tengo la suerte de viajar con mis amigas, con el coreógrafo que es mi hermano...", exponía al respecto.

Las costumbres de Lola Índigo en sus viajes

Cuando se apagan los focos Lola Índigo se enfrenta a su día a día lleno de hoteles, viajes y cambios. Le confesaba a Pablo Motos que, por todas las experiencias que vive, ha cogido costumbres que no se esperaba. Ha encontrado en todos estos lugares un segundo hogar: "Me gusta mucho el momento hotel en general y menos mal porque vivo en ellos. No robo casi nunca los albornoces", explicaba entre risas. Solo reconocía llevarse algo de cada habitación, algo que "me hace falta para el viaje" y son los gorros de ducha. Respecto a las manías con su vestuario y look son muy pocas las pegas que pone, salvo una. "Intento ser monocromática siempre", sorprendía al confesar que siempre tiene que llevar los calcetines y la ropa interior del mismo color.

Mimi saltó a la televisión tras ser la primera expulsada de 'Operación Triunfo' en la edición de 2017 en la que Amaia se alzó vencedora. El baile siempre ha formado parte de su vida y la ha llevado a otros países como China. Después de ese tropiezo, tuvo tiempo para plantearse qué proyecto quería hacer realidad y nació Lola Índigo. Ahora es todo un referente para muchos de sus seguidores, incluso entre los más pequeños. Una de ellas, Aroa, le dio una sorpresa que terminó con la cantante muy emocionada. "Suelo escuchar la música de Lola Índigo", decía sin saber que estaba junto a la persona que admiraba, Lola. Entre lágrimas la bailarina no lograba creerse cómo ahora está dónde está y cómo quieren parecerse a ella. Le ha recordado, de hecho, sus comienzos en el panorama artístico. Se ha visto reflejada en todo ese sentimiento y fuerza por conseguir llegar lejos que ella tenía cuando apostó todo por la música.