La semana ha arrancado muy fuerte para 'El Hormiguero'. Este lunes contaba con la visita de Ricardo Darín. El actor argentino acudió para hablar de su galardón en los Premios Platino por su trabajo en Argentina 1985 y tras su entrevista entrevista, se reencontró con las hormigas 'Trancas y Barrancas', donde se quedó en shock después de las palabras del presentador. Pablo Motos captó todas las cámaras al sorprender con una inédita confesión que no había hecho antes. Le reveló a su invitado cómo estuvo a punto de perder la vida en un terrible accidente limpiando unas armas.

Las hormigas más conocidas de nuestro país aprovecharon la presencia de uno de los actores más queridos y respetados de los últimos tiempos para proponerle su juego habitual en el que hacían una pregunta y el presentador tenía que contar una historia y el invitado acertar si lo que estaba contando era cierto o era mentira. En ese momento, Pablo Motos comenzó con un relato que lejos parecía de ser una historia real. "¿Alguna vez has manejado un arma?", le preguntó Trancas. Motos contestó inmediatamente que sí, y explicó el motivo.

Pablo Motos impacta con su declaración sobre un día en la 'mili'

"Me pegué un tiro en la cabeza, no me di, por eso estoy aquí. Fue en la mili y me dedicaba a guardar las armas, cuidarlas y limpiarlas", recordó Pablo Motos dejando a todos los presentes enmudecidos. Tras esa fuerte declaración, el valenciano se ha visto en la obligación de dar más detalles sobre cómo ocurrió todo. Explicó que durante el servicio militar obligatorio se encargaba de guardar y cuidar de las armas.

Pablo Motos ha revelado que aquel día "había quedado una tarde de paseo con una chica y, cuando ya estaba recogiendo, un montón de mandos aparecieron con sus pistolas tras unas prácticas de tiro". El presentador era consciente de que iba a llegar tarde a su cita si seguía a rajatabla el tedioso proceso de limpieza que le obligaba a desmontar, limpiar y volver a montar cada una de las armas por lo que decidió "no limpiar ninguna. Solo les pasé un aceite por fuera pensando que no había balas. Pero me encontré una pistola que tenía una bala en la recámara", ha contado.

"Al montarla se disparó, me rozó una ceja, me quedé sordo de un oído sin habla. Me llevaron al hospital, donde estuve cinco o seis horas para ver si me recuperaba", ha continuado explicando. Para finalizar, Pablo Motos reveló que "al día siguiente me llevaron al cuartel y me arrestaron por hacer mal mi trabajo". Una impactante declaración que Ricardo Darín dijo que era cierta y, efectivamente, así era.