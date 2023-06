La Fábrica de la Tele siembra más dudas sobre 'Sálvame': ¿más vida tras Netflix?

'Sálvame' tiene ya una segunda oportunidad lejos de Mediaset. El grupo de Fuencarral anunció la finalización del formato de La Fábrica de la Tele y estos tenían que despedirse de él. El pasado viernes 23 de junio emitió su programa final, su despedida, junto a todos sus colaboradores y con la ausencia de Jorge Javier Vázquez. Ese mismo día llegó la confirmación de su nueva aventura, una especie de reality que seguirá a sus rostros más conocidos por América en la búsqueda de un nuevo trabajo. Ahora es la misma productora la que aviva la posibilidad de una tercera vida.

"'Sálvame', Netflix y ...", marcaba una mano sobre la arena de la playa en la publicación que La Fábrica de la Tele compartió. Aunque las olas se llevaran este efímero mensaje, las dudas continuaban. "¿Y si además de Netflix…?", escribían como toda una declaración de intenciones. No es la primera vez que anuncian que algo puede suceder y luego ellos mismos lo confirman. Así pasó con el anuncio de la plataforma, cuando colaboradores como Terelu Campos o Belén Esteban aparecía en varios vídeos emocionados y sorprendidos por una noticia que no se esperaba. Habrá que esperar para saber qué podría suceder y si su formato diario no ha desaparecido, como se podría pensar hasta el momento.

Así será el salto de 'Sálvame' a Netflix

Belén Esteban, Terelu Campos, Kiko Matamoros, Lydia Lozano, Chelo García Cortés, Víctor Sandoval, Kiko Hernández y María Patiño serán los protagonistas de la nueva vida de 'Sálvame' en Netflix. Su grupo de colaboradores se acorta para dar paso a un formato, todavía sin nombre, diferente al programa de las sobremesas. Viajarán fuera de España, a ciudades como Miami o México, a programas conocidos de crónica social y con los que han podido incluso conectar en alguna ocasión. Todavía habrá que esperar para saber cuándo se estrenan estos capítulos en la plataforma. Por el momento ya cuentan con su tráiler de llegada a las instalaciones del gigante audiovisual. Allí llevan sus objetos más icónicos (pulpillo, cuadros, diccionario...) y se instalan ante la atenta mirada de los trabajadores presentes. Incluso la de Paracuellos del Jarama les obsequia con productos de 'Sabores de la Esteban' riéndose de que pensaron que llegó el final y no ha sido así.