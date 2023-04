Uno de los momentos favoritos de Jorge Javier Vázquez cada jueves es conectar con Honduras y dar la bienvenida a Laura Madrueño. Un hecho que suele ocurrir al comienzo del programa, incluso antes de saludar a todos los concursantes. Sin embargo, en la gala de este jueves ha sido diferente y ha hecho saltar las alarmas: ¿qué había pasado con la presentadora? A través de las redes sociales eran muchos los que se preguntaban dónde se encontraba y si iba a presentar o no el concurso. Desde el programa no mencionaban qué había ocurrido, por lo que Jorge ha continuado con el programa como si nada. De hecho, el presentador ha conectado con los concursantes y ha hecho sus míticas rimas a los nominados desde la playa y no desde la palapa. Otro hecho que ha llamado especialmente la atención en la audiencia.

Han sido varios los cambios que se ha podido ver al comienzo de la gala de este jueves. O bien por algún fallo en la dirección y equipo del programa o bien porque quieren dar un aire nuevo al concurso y renovar el ritmo de la gala. No ha sido hasta más de media hora después cuando Jorge Javier Vázquez ha vuelto a conectar con Honduras y ya se encontraba allí la presentadora, radiante de blanco, a punto de dar paso al juego de localización. Sin dar explicación alguna, el presentador le ha dado la bienvenida y el concurso ha seguido según su curso. ¿Qué ha pasado con Laura Madrueño para que no estuviera al comienzo del programa?

El susto de salud de Laura Madrueño que ha hecho saltar las alarmas

Los telespectadores estaban muy preocupados por Laura Madrueño. Sobre todo después de que hace unas semanas sufriera un susto de salud en plena gala. "Os lo cuento para poner en valor el esfuerzo titánico que están haciendo nuestros concursantes. En la última conexión casi me caigo en pleno directo, porque se me ha nublado la vista y me ha dado un golpe de calor", reveló la suplente de Lara Álvarez. Por este motivo, su ausencia ha hecho saltar las alarmas y eran muchos los que han comentado el hecho de que no estuviera en la gala desde el principio. Afortunadamente, parece que no ha tenido nada que ver con un nuevo bache de salud.