La doble marcha de 'Supervivientes': del abandono de Patricia Donoso a la expulsión de Jaime Nava

La nueva gala de 'Supervivientes' ha estado cargada de momentos de tensión. A pesar de que este jueves se cumple una semana de su convivencia en los Cayos Cochinos, algunos concursantes ya están sobrepasados por el concurso. Como es el caso de Patricia Donoso, que desde el pasado domingo llevaba amenazando con marcharse del programa. Sin embargo, tras un primer intento, finalmente decidió quedarse en esta aventura hasta que el pasado martes volvió a hacer públicas sus ganas de volverse para España. Sin embargo, no ha sido este jueves cuando Patricia Donoso ha abandonado definitivamente 'Supervivientes' a pesar de que Jorge Javier Vázquez ha hecho todo lo posible para que no se marchara del concurso. Sin embargo, los intentos del presentador no han sido suficientes y Patricia ha abandonado la palapa con su saco a cuestas y diciendo el adiós definitivo a esta aventura.

Patricia Donoso ha abandonado definitivamente 'Supervivientes' tras varios intentos

Jorge Javier lo ha intentado hasta el final. Él siempre le ha mostrado su apoyo a Patricia Donoso y ambos han demostrado complicidad a través de la pantalla. Sin embargo, la decisión estaba tomada y aunque ha sido unos días después del primer intento de abandono, finalmente la mujer que asegura haber mantenido una relación con José Ortega Cano ha puesto punto y final a su estancia en Honduras. "Patricia, dime tú. Yo hoy he llegado a la reunión y estamos con el tema Patricia Donoso casi desde que empezó el concurso", comenzaba diciendo Jorge. "A las 24 horas me quería ir", le respondía la concursante. "En algún momento lo tendremos que parar", explicaba el presentador. "Hombre, yo lo he dicho ya que lo tenemos que parar. Lo tenemos que parar hoy. Ya esto de ir en la barca, ir y volver, ir y volver, me tiene cansada hasta a mí", se defendía Patricia Donoso.

A pesar de que con la actitud de Patricia quedaba claro que su marcha era inminente, Jorge ha querido preguntarle el por qué de querer irse: "Yo veo que esto no es mi entorno, no me voy a adaptar nunca, no me siento bien, no me siento a gusto y lo que estoy haciendo es minar a mis propios compañeros", explicaba. "Si es lo que decides, tienes que abandonar la palapa", decía finalmente Jorge Javier para respiro de Patricia Donoso. "Gracias, Jorge, te quiero", decía ella antes de coger sus cosas y marcharse del concurso para siempre.

Jaime Nava, primer expulsado de la edición

Jaime Nava ha sido quien menos votos ha conseguido a través de la APP de Mitele, lo que se traduce en que se ha convertido en el primer expulsado de 'Supervivientes'. El deportista se ha batido en el duelo final a Alma Cortés Bollo después de que Ginés se convirtiera en el salvado al comienzo de la gala de este jueves. "Agradecerle a todos mis compañeros como habéis sido. He intentado dar lo mejor esta primera semana, estar a tope con mi equipo en las pruebas. Hay algunas personas con las que he conectado mucho más y con las que no he podido, no podéis pensar lo que pensáis de como soy porque no es así. Pensáis que soy chulo y prepotente pero no soy así", decía antes de marcharse de la palapa.

Sin embargo, como en todas las ediciones no ha sido un adiós definitivo, sino que se ha ido a la Playa de los olvidados. "Una playa obscura, austera y muy incómodo. Cuenta con muy pocas horas de luz y hay un fuente viento", así describía Jorge Javier el que será el nuevo hogar de Jaime Nava.