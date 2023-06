'La cúpula', el proyecto de La Fábrica de la Tele para Mediaset tras el adiós a 'Sálvame'

La Fábrica de la Tele dirá adiós a uno de sus programas más relevantes este viernes 23 de junio. Después de 14 años en emisión, 'Sálvame' termina en las sobremesas de Telecinco. Ya no habrá más de este universo pues su versión 'Deluxe', que se emite un día a la semana por la noche, lo hará unas semanas después. La productora ya está pensando en posibles proyectos y parece ser que en el grupo de Fuencarral aún hay hueco. Mediaset tomó la decisión de continuar con la producción del mismo y ahora parece que las conversaciones con la productora están más que avanzadas para 'La cúpula', un programa semanal.

De momento no sé sabe si llegará a Telecinco o Cuatro, solo que se arranca la producción de varias entregas, como desvela en exclusiva FormulaTV. Todavía faltaría la aprobación completa del proyecto que en febrero ya grabó un piloto que tenía de nombre 'La cúpula. Regreso al futuro'. Junto a este, también se puso a prueba 'Focus', el programa de reportajes de Cuatro que finalizará también esta temporada, y otro con Risto Mejide al frente. Este último, el tercero, es de que todavía no hay datos. Es la gran incógnita de este futuro cada vez más cercano en televisión. La franja para la que está pensado es el prime time y de emisión semanal, tal como lo hace el actual 'Viernes Deluxe'. No se sabe la temática final ni los posibles colaboradores del mismo, por lo que habrá que esperar para saber si alguno de los que ahora terminan su andadura en la cadena podrían verse incluidos finalmente.

La Fábrica de la Tele en Mediaset tras el adiós de 'Sálvame'

La producción de nuevos programas de La Fábrica de la Tele para Mediaset confirma la información que en SEMANA conocimos en el mes de mayo. El grupo de Fuencarral iba a confiar, como así será, en la productora para nuevos proyectos. El consejero delegado del grupo aseguraba que contaría con ellos en el futuro y, por ello, se ponían a la búsqueda y definición de formatos. Sería una buena oportunidad para contar con parte del equipo que aún tienen en su plantilla. La misma productora comunicó a parte de los trabajadores el expediente de regulación de empleo al que se tenían que someter con esta despedida de 'Sálvame'. "Agradece sinceramente a todos sus trabajadores el alto grado de compromiso con su trabajo y lamenta sinceramente tener que adoptar la decisión de iniciar un procedimiento de despido colectivo", así comenzaba la comunicación a la que tuvieron que hacer frente.