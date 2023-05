Belén Esteban es una de las colaboradoras de 'Sálvame' a las que más pena le da el fin de su programa. Sin embargo, está disfrutando al máximo los últimos días antes de que eche el cierre el próximo 23 de junio. Hasta esa fecha, ella y sus compañeros de trabajo están mostrando normalidad y cumplen con los temas que le ponen en la escaleta. Este martes ha querido saltársela por unos segundo para lanzar una advertencia públicamente.

El que fuera su representante durante años, Toño Sanchís, ha pisado durante la mañana de esta martes las instalaciones de Mediaset, unas horas antes de que lo hiciera ella. La 'princesa del pueblo', que ya no tiene relación con él -solo tiene problemas judiciales-, se ha enterado de que ha pasado unas horas por los pasillos que ella pisa cada día. No ha dudado en lanzar una advertencia a sus compañeros: "Hay gente que se lleva lo que no es suyo. Nadie lo entiende, pero mis compañeros sí", ha empezado diciendo antes de desvelar a quién se refería.

Ha hecho un llamamiento a sus compañeros, para que tengan cuidado

La colaboradora de televisión se refería a la visita de su exrepresentante a la cadena: "Ha estado aquí Toño Sanchís y me parece muy fuerte que le dejen entrar. Me parece vergonzoso. La suerte que tienes es que he llegado tarde y no te he visto, has tenido suerte. Cuidado con la gente de los pasillos, coged bien sus bolsos porque hay una persona que se lleva todo", ha continuado diciendo mirando fíjamente a la cámara.

Pero no se ha quedado ahí la cosa: "Ojalá te hubiera visto", ha añadido. El director del programa, conocedor del mal rollo que hay entre ellos, no ha dudado en llamar a Belén para que no fuera y así evitara un reencuentro desagradable: "Le he dicho que iba por la M-50 pero era mentira, estaba subiéndome al coche". A su llegada a la cadena, dos personas estaban esperándola. Toño Sanchís aún le debe 372.000 euros, cifra pendiente después de perder el juicio que emprendió la colaboradora de 'Sálvame': "Pensaba que venías a traerme el talón y dejármelo en recepción".