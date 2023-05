La advertencia de Antonio David Flores tras la cancelación de 'Sálvame'

"Hemos ganado una batalla. Nos queda la guerra", advertía Antonio David Flores sobre el próximo fin de 'Sálvame' que emitirá su último programa el 16 de junio. El que fuera colaborador del espacio de Telecinco, a quien se apartó tras la emisión del documental de Rocío Carrasco, ha celebrado la noticia por todo lo alto.

"Mediaset ha dado un golpe en la mesa que todos estábamos esperando desde hace mucho tiempo. El día 16 de junio llega su final. Era premonitorio. Lo habíamos hablado durante muchísimo tiempo. En pocas semanas llega a su fin", afirmaba el malagueño en su canal de YouTube donde ha realizado un directo de tres horas. "El hecho de que Sálvame vaya a caer de la parrilla de Telecinco viene derivado de una lucha por parte de un millón y medio de espectadores que antiguamente tenía Sálvame. Esos espectadores conforman el movimiento de la 'Marea azul'. Unas pequeñas gotas que formaron ese océano que terminó convirtiéndose en un tsunami que provocó la caída de 'Sálvame'", ha subrayado.

Antonio David Flores, exultante

El malagueño ha recordado su despido del programa. "Me despidieron hace casi dos años y tarde, pero ellos también van a caer. No tengamos ningún tipo de reparo por el equipo. Los que están detrás seguirán ahí. Los que no estarán son los que están delante. Insisto, estoy muy agradecido a cada uno de vosotros, 'Marea azul'. Hoy es un día histórico, un día para reseñar". En reiteradas ocasiones ha agradecido el apoyo que ha tenido durante este tiempo por parte de sus fans y ha dicho que es "la primera batalla de algunas que nos quedan para ganar la guerra. Aviso a navegantes: nunca nos rendiremos y seguimos con más fuerza que nunca. Yo me rebelo".

"La victoria será el 16 de junio y yo prometo que estaré con una botella de champán", ha señalado sobre el fin definitivo de un programa que durante 14 años ha sido buque insignia de Telecinco. El excolaborador terminaba su intervención con las siguientes palabras: "Gracias por tanto cariño. Esta victoria es vuestra".

Las reacciones al fin de 'Sálvame' no se han hecho esperar. Han sido muchos los se han pronunciado, entre ellos, los miembros del equipo. Terelu Campos reconocía que había vivido un "viernes horribles", día en el que se dio a conocer la noticia. Mientras que Kiko Matamoros se dirigía a sus fans con estas palabras: "Gracias por el cariño de tanta buena gente denostada por vernos. Seguro de haber sido los causantes de muchísima felicidad y bálsamo de muchas heridas. ¡Viva Sálvame!".