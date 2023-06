La actriz turca Pinar Deniz ('Secretos de familia'): “Me escriben desde España para proponerme matrimonio”

En su país, Turquía, Pinar Deniz es una de las actrices más reconocidas, y en España, de momento, ha aterrizado pisando fuerte como Ceylin, la aguerrida y luchadora abogada de “Secretos de familia”, serie que emite Antena 3 los domingos por la noche y donde comparte protagonismo con otra figura de la interpretación turca, Kaan Urgancioglu. La pareja ya se dio a conocer en nuestro país a través de Netflix, con la exitosa producción “Love 101” y su continuación “Love 102”.

Desde que los fans españoles conocieron a Pinar, no han dejado de mandarle mensajes y seguirla en redes sociales. Por eso, desde Semana, hemos querido conocer un poco más a esta estrella que, desde su Turquía natal, nos cuenta que de niña que quería ser psicóloga y que, a sus 29 años, está enamorada del también actor Kaan Yildirim, un nombre que antes se relacionó con otra cara conocida de la actuación turca, Hande Erçel (“Love is in the air”).

¿Qué te llevó a la actuación y no a la psicología?

- Antes no pensaba en actuar como una profesión. Creo que quienes me rodeaban creían más en que podría ser una buena actriz, y gracias a ellos, me apunté a una agencia y en el primer casting que hice, me eligieron para un papel. Así empezó mi aventura.

“De pequeña llegué a montar un teatro en el jardín de mi casa y actuaba para mi familia y amigos”

¿Actuabas de niña para tu familia? ¿Te gustaba ya entonces?

De pequeña, me encantaba cantar y bailar. A veces me fijaba en los bailarines que me gustaban, aprendía como se movían y luego iba a la escuela y bailaba para mis amigos. De niña, incluso llegué a montar un teatro en el jardín de mi casa y cada semana preparaba varios espectáculos y los representaba a mi familia a amigos.

¿Estudiar Psicología ayuda a actuar?

Sí. Para poder actuar, lo fundamental es ser capaz de entender a una persona. Cuando empezamos a crear un personaje, lo primero que hacemos es buscar sus emociones y siempre nos tienta mucho más interpretar lo que el personaje esconde que las emociones aparentes. Para lograrlo, es necesario entender la psicología humana e investigar a fondo a esa persona que vamos a encarnar.

¿Te ves muy cambiada desde que empezaste?

No se trata de cambio, pero obviamente con el tiempo uno se transforma. Las experiencias que vives, pueden hacer que tus deseos, sueños o expectativas vayan cambiando. De lo que me doy cuenta es que ahora soy más suave en los sentimientos cuando actúo. A medida que nos hacemos mayores, los sueños y las formas de expresarnos pueden cambiar.

Solo tienes 29 años y ya te has convertido en alguien muy popular. ¿Te asusta?

No, para nada. He intentado caminar siempre con confianza en mi profesión, y seguiré aprendiendo y adquiriendo más experiencia en este camino.

¿Cómo llevas la fama?

No sería justo decir que la popularidad es incómoda, puesto que estamos en esta profesión y la gente tiene curiosidad por saber de nosotros. Es normal. Sin embargo, de vez en cuando, hay por supuesto momentos en los que necesito estar más tranquila y a mi aire.

¿Alguna vez te ha molestado que un admirador quiera hacerse una foto contigo estando en la calle?

Es parte de esta profesión. Intento no hacer daño a nadie, aunque mantenga un poco la distancia. En esas ocasiones, siempre pienso en mi hermano: si él quisiera hacerse una foto con un actor que le gustara mucho y la respuesta fuera negativa, se quedaría muy decepcionado y siempre recordaría ese momento como algo feo. Por eso, yo quiero que las personas que me conocen y se me acercan, guarden de mí siempre un recuerdo dulce, aunque sea breve.

Y desde España, ¿recibes mensajes?

Muchos y muy bonitos. Unos cuantos me proponen casarme; hay otros que me piden que haga algún proyecto en España; algunos me dicen que serán mi guía turístico cuando vaya por allí. Me siento muy agradecida con todos ellos.

“Algunas escenas de Ceylin me han llegado a afectar a nivel personal”

¿Conoces nuestro país?

Me encanta. Una de mis mejores vacaciones las pasé en Barcelona. Canté y bailé en la calle. Me impresionó lo cálida que es la gente y la belleza de la ciudad. No he podido visitar más ciudades de España, pero ocupa el primer lugar en mi lista de sitios donde viajar.

¿Trabajarías en el extranjero?

Por supuesto, me encantaría trabajar un tiempo fuera. Sería una experiencia diferente para mí.

¿Cómo estás viviendo “Secretos de familia”?

En la primera temporada, Ceylin sufre mucho y su personaje vive mucho drama, tanto por la muerte de algunas personas muy cercanas como por la traición de otras que creía buenos amigos. Lo cierto es que es un papel muy agradable, pero también he vivido escenas difíciles y, pese a saber que es una interpretación, la historia y el drama han pesado a veces sobre mí, y al llegar a casa, he sentido que alguna escena me había afectado a nivel personal.

¿Qué tal es la relación con tu compañero Kaan Urgancıoğlu?

- Somos muy buenos amigos. Estamos trabajando muy a gusto en “Secretos de familia”, donde ya llevamos dos temporadas. Creo que nos entendemos muy bien y somos buenos compañeros.

¿Estás tan unida a tu familia como Ceylin?

- Sí, mucho. Somos cinco hermanos, tres chicas y dos chicos y, aunque no podemos pasar mucho tiempo juntos, por mi fuerte ritmo de trabajo, estamos muy en contacto los unos con los otros.

“Llevo casi un año con el actor Kaan Yildirim y todo va muy bien entre nosotros”

A nivel personal, mantienes una relación con el actor Kaan Yıldırım. ¿Es difícil siendo los dos artistas?

- Ya llevamos juntos casi un año y todo va muy bien entre nosotros. Somos dos personas que nos entendemos bien, nos compenetramos y sabemos qué espacio necesita uno y otro, por eso el hecho de que los dos seamos actores no nos afecta en absoluto.

¿Qué haces en tu tiempo libre?

- Cuando no trabajo, intento viajar mucho y conocer de cerca nuevas culturas. Me dedico tiempo a mí, leo muchos libros y veo películas de diferentes géneros. También trato de pasar tiempo con mi familia y amigos. En definitiva, hago todo lo que mi alma necesita para alimentarse.

¿Te cuidas mucho?

Todo lo necesario para que mi alma esté bien, como comer bien, hacer deporte siempre que me es posible y una terapia de respiración me viene muy bien. Aunque no puedo hacerlo de forma regular, trabajo en ello cada vez que puedo.

¿Te importa que te consideren una de las actrices más guapas de Turquía?

Realmente, no me hago a mí misma a través de la belleza. Intento mantenerme centrada con mi trabajo, mi actuación y los papeles que interpreto.

¿Qué es lo que más te preocupa en la vida?

Que mi familia o mis seres queridos sufran algún daño.

¿Cuáles son tus sueños?

- No me gusta soñar con lo que pasará en el futuro, sino disfrutar el momento y vivir al máximo. Trabajo el día de hoy para para proteger mis sueños y esperanzas de mañana.

A lo largo de estos años de carrera, ¿has vivido algún momento difícil?

Como en todos los trabajos, hay cosas buenas y malas y al final lo que hay que ver es la suma. Las experiencias que se van añadiendo a cada paso que das, es lo más importante. Todo ello da forma a tus días. Junto con mi mánager, siempre intentamos avanzar dando los pasos correctos y elegir el momento preciso, sin prisa. Ganar dinero no ha sido nunca mi prioridad, y, aunque tuve momentos de dificultades económicas, como le pasa a todo el mundo, siempre he tenido claro que no acepto un proyecto por dinero, sino porque me interesa.

“Estoy muy contenta con cómo se ha desarrollado mi camino en esta profesión hasta ahora”

¿Te arrepientes de algo?

No, de nada de lo que he hecho hasta ahora. Mirando los últimos años, he actuado en series de televisión y películas de autor, igual que en otras más comerciales. Lo que intento es mantener mi actuación en un amplio abanico. Estoy muy contenta la manera en la que he caminado hasta ahora en el mundo de la interpretación.

Has trabajado también en series históricas, como “Vatanım Sensin” (“Mi patria eres tú”). ¿Te gustan?

Me encanta actuar en producciones históricas. Vivir esa etapa, entrar en el espíritu de ese período, ponerte en la piel de la gente de entonces, me da mucha satisfacción. Para ser honesta, esa producción fue muy especial para mí y a veces la echo de menos. Fue una escuela, el primer trabajo donde tuve la sensación de ser actriz y donde me di cuenta de lo importante que es esta profesión en mi vida.

¿En qué estás trabajando en este momento?

Vamos a continuar con la tercera temporada de “Secretos de familia” y también he hecho una película para Netflix, “Condena de amor” y una serie “Aktris” (“Actriz) que se ha empezado a emitir en Disney+.

¿Te interesan más las plataformas digitales o la televisión tradicional?

- Trabajo en ambos y cada uno tiene sus pros y sus contras. Por un lado, con “Secretos de familia”, por ejemplo, he estado con la audiencia todas las semanas durante dos temporadas. Estar involucrada en algo tan intenso me hace feliz. En las plataformas digitales se cuentan historias mucho más libres, donde puedes hacer personajes que nunca tendrías oportunidad de interpretar en televisión. Y esa sensación de libertad me encanta.