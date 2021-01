El hijo de Isabel Pantoja se sienta de nuevo en el programa de Telecinco y seguirá hablando de la guerra con su madre.

Después de dejar boquiabierta a la audiencia a raíz de sus confesiones en ‘Cantora: la herencia envenenada’, Kiko Rivera asestaba un último golpe a su madre, Isabel Pantoja, y se sentaba el pasado 24 de enero en ‘Domingo Deluxe’. Ahora, después de dar un ultimátum a la tonadillera, el DJ vuelve al programa de Telecinco para continuar desgranando nuevos detalles sobre su guerra con la cantante.

«Tienes 24 horas mamá. Te voy a dar la última oportunidad de ponerte en contacto conmigo«, avisaba Kiko Rivera el pasado domingo frente a Jorge Javier Vázquez tan solo unos minutos después de sentarse en el programa de Telecinco. Una semana después, el marido de Irene Rosales ha avanzado en una entrevista previa de cara a su próxima intervención en ‘Domingo Deluxe’ que la tonadillera no ha movido ficha.

«Que se atengan a las consecuencias«, comenta tajante Kiko Rivera. El hijo de la tonadillera ha hecho hincapié en que tanto él como sus abogados están muy atentos a cualquier movimiento, no solo de la propia cantante, sino «del que venga». «Que ellos den el próximo paso», deja claro.

Por otra parte, Kiko Rivera ha desvelado que no entiende la postura de su hermana y se lanza a opinar: «Hay una cosa que no entiendo y es que diga que la he ridiculizado, eso no es cierto. Mi hermana diciendo ella que no se va a posicionar a favor de nadie es mentira. Se están posicionado al lado de mi madre«. Asimismo, la relación con su prima, Anabel Pantoja, también está en entredicho y ha dejado claro que no quiere que le cuenten historias. «Para historias ya tengo yo la mía», sentencia.

Las demoledores declaraciones de Kiko Rivera contra Isabel Pantoja

El pasado domingo, Kiko Rivera habló largo y tendido sobre la relación que ha mantenido con su madre a lo largo de toda su vida. En medio de su charla con Jorge Javier Vázquez, el DJ desvelaba algún que otro episodio que ha vivido en Cantora y con los seguidores de la interprete de «Marinero de luces». «Ahora me doy cuenta de que he vivido con una desconocida. No conozco a mi madre. No soy ningún mantenido, los mantenidos son los que te rodean», explicaba.

«Ella tiene su peculiar manera de ver las cosas y está siempre por encima», ha contado. Se ha sentido utilizado por ella para hacer las «cosas más feas». «Mi madre me pidió que buscase un abogado para quitar los apellidos a mi hermana». También le dijo que fuese a la tele para hablar mal de Isa Pantoja: «A muerte, a muerte», ha contado que le imploraba entonces. Además, según sus palabras le hizo creer que cuando hablaba mal de su hermana en los platós había hecho bien. Kiko está dolido y decepcionado con todo lo que está ocurriendo y ha vuelto a hacer hincapié en que está centrado en encontrar su propia felicidad junto a su mujer y sus tres hijos. «La familia de Irene me ha hecho saber lo que significa la palabra familia«, sentenciaba.