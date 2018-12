Kiko Rivera e Irene Rosales: primeros confirmados de ‘GH VIP parejas’

La pareja formada por Kiko Rivera e Irene Rosales está de enhorabuena. Se han confirmado en los primeros concursantes confirmados de ‘GH VIP parejas’, el nuevo formato del reality que se emitirá en Telecinco y que volverá a estar conducido por Jorge Javier Vázquez.

La pareja se ha convertido en la primera pareja del nuevo reality

Según ha podido confirmar SEMANA, el hijo de Isabel Pantoja y su mujer se han convertido en la primera pareja estrella de la primera edición de ‘GH VIP parejas’. En este reality, los famosos tendrán que convivir en la casa de Guadalix de la Sierra con sus parejas actuales, o en su defecto, con algunas de sus exparejas.

De momento, los primeros confirmados han sido Kiko e Irene, que tendrán que separarse por primera vez durante tanto tiempo de sus dos hijas, Ana y Carlota. Y es que al igual que ‘GH VIP’, el reality durará hasta tres meses para las parejas finalistas.

Kiko Rivera ha firmado un contrato con Carácter Latino

El motivo de que la pareja haya aceptado concursar en el programa y separarse de sus hijas no es otra que el tema económico. Y es que a pesar de que Kiko Rivera ha firmado un contrato con una de las marcas de Warner Music, y haya tenido una gran promoción musical, no es oro todo lo que reluce. Y tal y como ha podido saber SEMANA, de momento no tiene programado ningún concierto.

Este es el tercer reality para Kiko Rivera, que ya probó suerte en otros concursos. En 2011 participó en ‘Supervivientes’, pero tuvo que abandonar tras sufrir un ataque de gota; mientras que en 2015 entró en ‘GH VIP’, pero también dejó el concurso a las dos semanas. Eso sí, sí que será el primer reality para Irene Rosales, que lo peor que lleva es tener que separarse de sus pequeñas.

