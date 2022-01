Kiko Rivera actuó en ‘Secret Story’ como cantante, sin embargo, en esta ocasión vivirá en reality de una forma diferente. Se ha revelado cuál será ahora su misión y es que el DJ entrará a convivir durante algunos días con el resto de participantes. En concreto, desde este miércoles al domingo el hijo de Isabel Pantoja se colará en la casa junto al resto de anónimos, un programa en el que de nuevo dará que hablar. Él está ilusionado a la par que nervioso, pues es un nuevo giro a su vida, aunque este sea puntual. «Estoy encantado de vivir de nuevo esta experiencia, aunque no sea para concursar. Estoy nervioso, porque yo no sé qué tiene esa casa que si vas bien allí, como yo fui, se viven las cosas de diferente manera y mola mucho. Además, me gusta que haya vuelto el tema de los anónimos, ver la cara que ponen cuando te ven, conocerles mejor… Intentaré dar lo mejor de mí, he estado pendiente hoy de la casa para enterarme y no veas cómo están las cosas», ha dicho a Toñi Moreno, con quien ha conectado para dar el bombazo.

Además, la gaditana ha aprovechado esta conexión con él para preguntarle qué opina sobre la repentina separación de Anabel Pantoja y Omar Sánchez con el que ha roto tras cuatro meses de matrimonio. «Me da mucha pena porque a Omar le tengo cariño y a mi prima también. Y ojalá sea mentira y lo solucionen bien», ha comentado. Ha sido horas después cuando Anabel ha dado sus primeras declaraciones, aunque tampoco ha querido entrar en detalles. Solo ha explicado que no hay una tercera persona y que mucho menos este es su entrenador personal, al que asegura que solo le une una estrecha amistad. «Después de todas las informaciones dadas me veo obligada para no perjudicar a tres personas que tienen familia, trabajo y vida. No tienen nada que ver en esto. Mi entrenador e íntimo amigo es Javi Pantoja y ningún otro. Me veréis con él compartiendo entrenos, cenas y momento como hasta ahora hice públicamente. Sin ser ninguna tercera persona, ya que no existe. Pido respeto para todos. Gracias», ha dicho la sobrina de Isabel Pantoja.

La nueva aventura televisiva de Kiko no es ni mucho menos la primera para él en un programa de este estilo. Cabe recodar que él fue junto a María Jesús Ruiz uno de los finalistas de ‘GH VIP’, espacio en el que estuvo varios meses y en el que entró a concursar junto a Irene Rosales. Esta vez tocará hacerlo en solitario justo después de haber roto su relación contractual con Universal Music, salida de la que te contamos todos los detalles en exclusiva en la revista SEMANA. Su ruptura no fue de mutuo acuerdo y se produjo tras varios tiras y aflojas con la compañía discográfica, ya que buscaban que su imagen fuera muy blanca y no entrara en polémicas familiares. No hizo caso y su vínculo profesional ya forma parte del pasado.

