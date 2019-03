Kiko Rivera vuelve a atacar a su hermana por sus malas decisiones

Kiko Rivera ha superado con creces los días dentro de la casa de Guadalix. Después de abandonar varios ‘realities’, el hijo de Isabel Pantoja no puede sentirse más orgulloso de todo lo que está viviendo junto a su mujer, Irene Rosales. Los días en la casa de ‘Gran Hermano Dúo’ son muy largos y entre prueba y prueba y enfados, los concursantes desvelan algunos datos de su vida privada.

Leer más: La decisión de Irene Rosales que le aleja de Kiko Rivera

Y es que son muchas las horas libres con las que cuentan los concursantes de la casa de Guadalix. Y no siempre se destinan a dormir, a limpiar, a confesarse con el súper o haciendo la comida, también las dedican a conocerse entre ellos y a desvelar cosas desconocidas hasta ahora.

Eso es lo que ha hecho Kiko Rivera en estas últimas horas. El dj ha dado más datos sobre su relación con su hermana Chabelita Pantoja, con la que mantiene una relación de altibajos. En una de las conversaciones que ha tenido con algunos de sus compañeros, ha hecho una confesión sobre ella.

“Podría haber sido lo que hubiera querido, ahora ya no”, ha comentado sobre el futuro de su hermana. Además, ha desvelado qué pensó cuando se enteró de que estaba embarazada: “Yo siempre he sentido pasión por mi hermana. A mí fue el primero al que le dijo que estaba embarazada y yo le hice ver que se lo pensara, que era muy joven”, explica.

No es la primera vez que Kiko Rivera habla de su hermana dentro de la casa. Pocas horas después de entrar en ‘Gran Hermano Dúo’, dedicó unas palabras a su madre, pero finalmente metió a su hermana: “Mi hermana tiene cosas buenas, pero yo tengo a mi madre por bandera si la atacan. No digo con esto que mi hermana no quiera a mi madre. Hemos vivido momentos maravillosos, pero yo eso no lo puedo olvidar aunque me diera una explicación. No me vale. No comprendo que hacía al lado de Eduardo Manos Tijeras si ataca a mi madre”, desvelaba refiriéndose a Alberto Isla.

Más contenido .....