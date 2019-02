Cada vez que Kiko Rivera se sienta en el confesionario de GH DÚO saca a la luz algún sorprendente capítulo de su pasado que deja a todos con la boca abierta. Esta vez se ha sincerado junto a Irene Rosales y ante Jorge Javier Vázquez sobre sus graves problemas financieros. Su mujer confesó que una de las cosas por la que más discutían era porque “no ha tenido la cabeza centrada y hemos pasado una época mala, muy mala”.

Sin poner paños calientes, Kiko Rivera asumió su culpa y se explayó hablando del atolladero económico en el que se vio envuelto: “Siéndote sincero…, me iba muy bien el trabajo, pero entonces bajó y me quedé más tieso que la mojama. Tieso, pero tieso, tieso. Esa tiesura ha seguido, he seguido trabajando pero para pagar. Jorge, sin mentirte: muchas veces no hemos podido ni pagar el alquiler de la casa. Y ha sido cuando mi madre me ha ayudado”. Irene Rosales completó el testimonio: “No tuvo cabeza para ahorrar. Si la hubiera tenido, cuando dejó de trabajar, no habría pasado lo que pasó, y tendríamos más para tirar. Pero no la tuvo”.

Se vuelve a sincerar con Jorge Javier

Fue entonces cuando el artista sevillano dejó claro que había tirado por la borda mucho dinero a consecuencia de sus peligrosas adicciones, que ya confesó hace semanas en GH DÚO: “Jorge, yo he despilfarrado mucho dinero. En el trabajo me ha ido muy bien, pero he malgastado mucho dinero. Con mis adicciones, siempre rodeado de gente que no ponía ni un duro… he perdido mucho dinero”, explicaba.

“He perdido mucho dinero”

Ya puestos a confesar, Kiko Rivera quiso decir cuál había sido el momento por el que más se sintió culpable y tiene que ver con Isabel Pantoja: “Cuando más me lamenté de no haber ahorrado fue Cuando mi madre estuvo donde estuvo (la cárcel) y se necesitó dinero para sacarla (90.000 euros) y yo que ese dinero lo tuve, no lo pude poner porque lo gasté. No me lo perdono (…) “¿Y sabes, Jorge? Yo lo tenía. Pero me lo gasté. Y ese día… fue uno de los peores días de mi vida. ¡Qué carajo he hecho con mi vida! ¡Ahora que alguien mío, alguien de mi sangre, necesita eso y yo lo he tenido, y me lo he gastado en otra gente y en mí mismo y en cosas malas!”, decía arrepentido.

Su mayor arrepentimiento

Irene Rosales lo ha pasado verdaderamente mal y reconoció que habían estado “agobiados pero también intentando ver el lado bueno”: “Era porque él había dejado de trabajar”. “Por culpa mía”, decía alto y claro el DJ” por no tener la cabeza centrada en un momento, ser un bala perdida. La culpa es mía, totalmente mía”, se lamentaba Kiko.

Kiko asegura que todo fue culpa suya

Por último, Irene Rosales habló de lo difícil que es ser pareja de Kiko Rivera. Fue perfectamente consciente de que se la iba a someter a un juicio público, pero tiene claro que no se sentará en ningún plató si su relación se termina: “El día de mañana, si Kiko y yo lo dejamos, jamás en el mundo me sentaría a hablar mal de él porque no es algo que vaya con mi vida. Kiko vive de su imagen, yo no. Yo intereso porque estoy con él. Hemos tenido épocas que hemos estado muy mal de dinero, cuando él lo de… cuando él se puso malo ninguno de los dos prácticamente trabajamos. Yo podía haber dicho: ‘Me voy a un plató y me lo voy a llevar. GH DÚO para nosotros ha sido como un ángel caído del cielo. Quién iba a pensar que iban a hacer un Gran Hermano en parejas… Cuando me lo ofrecieron estuve encantada de la vida”, alegó.

Irene Rosales también se ha sincerado

