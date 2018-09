13 El polémico video de presentación

“He pasado un verano difícil. Ahora mismo soy una mujer totalmente libre, empiezo una nueva etapa y una nueva vida. No ha sido mi culpa. Ha habido un deterioro de la pareja muy fuerte, muy feo y bueno, ha habido detonantes puntuales que me han hecho dar este paso. Le he querido mucho, es el padre de mi hija y me quedo con lo bueno y los malos rollos vamos a apartarlos. Me he quitado la alianza, no hay reconciliación posible, para nada. ‘GH VIP’ me ha venido como anillo al dedo porque es el momento ideal para entrar porque no tengo pareja”.