Bad Bunny ha recibido muchísimas críticas por su actitud con una fan que quiso hacerse un selfie con el artista. El cantante molesto porque invadieran su espacio sin previo aviso lanzó el teléfono móvil de esta al mar, instante que ha servido para que otros muchos rostros conocidos cuenten sus experiencias con seguidores o con personas que, por el contrario, reprobaban su trabajo en los medios de comunicación. Los últimos en pronunciarse han sido colaboradores de ‘Sálvame’, quienes han relatado alguna anécdota surrealista con gente desconocida. «No voy a hablar porque lo llevé a los tribunales, fue muy heavy. Lo llevé a los tribunales y por eso no quiero hablar del tema«, ha dicho Lydia Lozano sin querer entrar en detalles. Quien sí ha dado más datos sobre sus vivencias ha sido Kiko Matamoros.

El tertuliano ha explicado lo que vivió en primera persona con alguien anónimo. En concreto con una mujer que tenía como unos 70 años, día en el que él no estaba solo sino con Carmina Ordoñez. «Por la acera contraria venía una mujer. Yo iba a ‘Crónicas Marcianas’, iba con Carmen Ordoñez y cuando está a mi altura no sé si me confundió con alguien, pero me señaló con un paraguas y me dijo «hijo de puta’, cabrón, ojalá te mueras. Asqueroso». Me entró la risa porque me preguntó qué había hecho y ella se enfadó todavía más. Me lio una…y le dije a Carmen que nos fuéramos», ha dicho entre carcajadas. Consciente de que su forma de hablar y sus opiniones no siempre encajan en el público, Kiko Matamoros está acostumbrado a que la gente se moje sobre su papel en televisión, en especial, en las redes sociales.

Eso sí, ha dejado claro que él jamás ha negado una foto a nadie, a diferencia de Bad Bunny, dándole igual donde esté. Sabe cuál es su trabajo y que al igual que otros famosos de la televisión se deben a los espectadores, por lo que intenta mostrar su versión más amable con ellos. Aunque esta vez Lydia Lozano ha preferido mantenerse al margen y no entrar en los problemas que le provocó una fan, lo cierto es que en alguna ocasión se ha conocido que hubo una persona que acosó a la periodista durante tres años. De hecho, esta persona no dejó de enviarle mensajes a su teléfono durante tres años hasta tal punto de meterla en un grupo de WhatsApp donde una veintena de personas comenzaran a insultarla. Desbordada por lo sucedido, puso el asunto en manos de su abogado con el único fin de terminar con lo que ella consideraba que era una pesadilla.