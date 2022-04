Era un secreto a voces, pero ya es oficial: Kiko Matamoros se ha convertido en el segundo concursante confirmado de la nueva edición de ‘Supervivientes‘. El colaborador de ‘Sálvame‘ cuenta los días para saltar del helicóptero y enfrentarse a uno de los mayores retos de su vida. El padre de Diego Matamoros ha insistido que con su participación quiere hacer que se sientan orgullosos.

«He firmado esta tarde», aseguraba Kiko Matamoros después de que ‘Viernes deluxe’ confirmara al segundo concursante del reality de aventuras de Telecinco. El colaborador tiene muy claro que se adentra en este concurso para «demostrar que puedo vivir sin aditivos y conservantes». Confiesa que va a echar de menos a los suyos, especialmente a Marta López, quien le ha dado estabilidad a su vida.

Kiko Matamoros tiene la intención de que su paso por Honduras le sirva para desconectar y vuelva con la mentalidad renovada. Eso sí, le da respeto las posibles disputas que surjan durante la convivencia. «Tengo un poco de ansiedad. Será en días cuando nos vayamos. Dejo una estabilidad que no tenía desde hace mucho tiempo. Tengo una comunicación con mis hijos maravillosos y una pareja con la que llevo tres años y la voy a echar mucho de menos. Tengo muchas esperanzas en hacer bien las cosas y no defraudar a la gente que ha confiado en mí», insiste. De la misma forma, el colaborador de ‘Sálvame’ reconoce que también le da miedo el hambre que puede pasar en Cayos Cochinos porque «soy un hombre que come un montón».

