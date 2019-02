Kiko Matamoros contesta al demoledor testimonio del hijo de su novia

1 Un testimonio demoledor

El joven habló alto y claro durante su primera entrevista en un programa de televisión. No dudó en asegurar que su madre no está enamorado de Kiko. “Me decía que no estaría con un hombre mayor porque le daba asco”. Añadía que tuviera cuidado con esta. “Es muy duro que una madre le desee a su hijo que se pudra. Si quieres ser anónima… ¿para qué haces una entrevista?“, recalcaba.