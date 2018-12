3 Con pelos y señales

“El viernes no cené porque llegué tarde, sin maleta que la perdí en un trasbordo, me tuve que vestir con ropa que me tuvieron que prestar, llegué allí, no había cenado y ya está. A las 3 de la mañana me dio una bajada de azúcar porque estaba debilitado. Además, estoy a dieta porque estoy entrenando y comiendo casi sin hidratos y ya está. Comí hidratos, me bebí una cerveza y me recuperé”, terminó explicando Kiko sin omitir ningún detalle de cómo terminó en esa situación.