El colaborador ha reaccionado de manera tajante después de que la joven lo haya desmentido: «Ten cuidadito. No vuelvas a meter los dedos en el enchufe que a lo mejor te electrocutas».

Kiko Matamoros ha manifestado en más de una ocasión que el motivo del enfrentamiento entre Alejandra Rubio y Carmen Borrego son los supuestos celos de la malagueña respecto a su sobrina. Unas afirmaciones que la joven ha desmentido desde su sillón en ‘Viva la vida’. Sus palabras han provocado el enfado del colaborador de ‘Sálvame’, que la ha destapado y le ha lanzado una clara advertencia.

«Contigo he tenido un comportamiento que deberías agradecer y yo no te pido que me des la razón, pero no me desmientas en público porque yo me decido a esto. Y mi credibilidad no la vas a poner tú en cuestión, ni mis fuentes, ni mi profesionalidad. Lamento mucho tener que decir esto en público, pero ya que has tenido ese atrevimiento de desmentirme el público, te aviso que es la última vez que te lo admito. Y es la última vez que al darte un capotazo me metes la cabeza». Con estas palabras, el colaborador lanzaba un ultimátum a la hija de su compañera y amiga Terelu. «Lo siento mucho por tu madre y por tu padre, pero con mi trabajo no juegas«.

«Mi fuente eres tú… Si tienes narices, vuelves a desmentirme»

“Primer y último aviso: mi fuente eres tú, no de forma directa, pero lo que yo he dicho ha salido de tu boca”, sentenciaba el madrileño. “Hay otras cosas que me he callado, si tienes narices, vuelves a desmentirme”.

Matamoros cree que Alejandra debería estar agradecida por el comportamiento que ha tenido con ella hasta ahora, ya que siempre la ha apoyado. Incluso ha dicho públicamente que en caso de ser fichada en ‘Sálvame’ en el futuro él mismo se encargaría de protegerla. Ahora no le pide que le dé la razón, pero le ha exigido que no vuelva a poner en tela de juicio su credibilidad negando sus palabras en público: “Me dedico a esto y mi credibilidad no la vas a poner tú en cuestión, ni mis fuentes ni mi profesionalidad”.

«La información que manejo la manejan responsables del programa. Algunos en el que tú trabajas. Por lo tanto, ten cuidadito. No vuelvas a meter los dedos en el enchufe que a lo mejor te electrocutas», añadía. Y recordaba que muchas frases que él ha atribuido a Alejandra Rubio «han salido de su boca», como “mi tía tiene celos de mí”.