«¿Si no hubiera dinero contaría la verdad?», se preguntaba el colaborador que ha sido muy crítico después de que Rocío Carrasco le mencionara en su documental.

La docu-serie de Rocío Carrasco no solo ha marcado un antes y un después en su vida, también continúa generando un sinfín de reacciones. Algunas de las cuales provienen de los distintos aludidos como es el caso de Kiko Matamoros. El colaborador fue mencionado en el último capítulo sobre una información que este dio en televisión referente a su hijo. Ella aprovechó para calificarle como «brazo ejecutor» de Antonio David Flores. Su respuesta no se ha hecho esperar y ha sido contundente: «Es mentirosa».

Ha afirmado durante su intervención en ‘Viva la vida’ que estaba «mintiendo» en su relato y que no se vio sorprendido cuando fue aludido en el documental. «Ella actúa de una forma bastante ventajista. En mi caso, ella cuando graba eso sabe que su demanda ha sido desestimada y no ha sido admitida a trámite, eso lo obvia». Iba más allá en su argumentación: «Aquí lo fácil es disparar a los soldaditos. Aquí los juicios se han hecho con directores a los que ella no señala».

Kiko Matamoros ha subrayado que ella «silencia que se desestimó su denuncia. Me molestó mucho porque bien es cierto que está en su derecho de demandar a quien le dé la gana, otra cosa es manipular en relación a esa información». Se ha mostrado muy enojado y utilizaba una jerga taurina, como ella también usó en el último capítulo: «Yo voy de frente y por derecho, hablando en términos taurinos. A mí me han podido utilizar, me han podido engañar, pero lo que denuncié públicamente lo he vivido yo en primera persona».

«Hay que ser más valiente en la vida»

Cabe recordar que Kiko Matamoros aseguró en su día que Rocío Carrasco había «desatendido» ciertas obligaciones con su hijo referentes a las consultas médicas. Algo de lo que según la versión de este, él fue testigo: «Yo lo que cuento es un hecho que sucede y del que soy conocedor». Reconoce que sobre «las consultas con el hijo, ella explica que efectivamente no atendía esas citas porque las había facilitado su padre». Añadía con vehemencia: «Hay que ser más valiente en la vida o un poco más coherente».

A pesar de que ha reconocido que «está en su derecho de decir su verdad», se ha mostrado tremendamente crítico con su relato en ‘Rocío. Contar la verdad para seguir viva’: «¿Si no hubiera dinero contaría la verdad?». Además, insistía en que no defiende a Antonio David Flores. Rocío Carrasco fue rotunda sobre Kiko Matamoros y le metía en el mismo saco que a otro conocido rostro de Mediaset, el paparazzi Gustavo González. “Kiko Matamoros y Gustavo tienen mucho en común con Antonio David. Son brazos ejecutores, que hablan por su boca”.