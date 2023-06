La relación de Kiko Matamoros y Lydia Lozano ha sido siempre un tema cadente en 'Sálvame'. Muchas han sido las veces en las que el colaborador ha ido directamente contra su compañera y esta ha abandonado el plató entre lágrimas, al borde de un ataque de ansiedad, incluso. En este final de capítulo del formato más mítico de Telecinco, Kiko ha querido redimirse. Pero no con Lydia, directamente. El colaborador está haciendo una retransmisión en directo desde Patones de Arriba, con tres vecinas de la madre de la colaborado. En un momento, Matamoros ha salido del piso con la intención de ir al de la madre para saludarla, pero no ha abierto nadie. "Mi intención no era molestar. Sólo quería pedirle perdón por si alguna vez he hecho sufrir a su hija", ha dicho a la cámara. Desde plató, Kiko Hernández le ha contestado con un tono más bien jocoso: "Ya le podrías haber pedido perdón hace 14 años", en referencia a los años que lleva en antena 'Sálvame'.

La tensa relación entre Kiko Matamoros y Lydia Lozano

A lo largo de todos estos años, los dos colaboradores han tenido encontronazos épicos en los que Lydia ha sido la peor parada. Quizá una de las más sonadas fue en 2022, cuando se revelaron unos tuits.