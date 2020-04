Kiko se defendía e intentaba relajar el ambiente: “Sabes que tenemos buena relación, que nos entendemos bien, pero que también chocamos. Yo intento ser sincero y tú también has dicho cosas de mí porque no has entendido a veces mi sentido del humor”. Además, señalaba que la decisión de la boda dependía de Sofía y de él.

Más tarde, la de Pamplona entraba en directo en el programa muy indignada. «No me ha hecho gracia y voy a interferir para que Sofía no se lance a casarse. Voy a frenar la boda», indicaba. Añadía que si de verdad siente vergüenza hacia ella, va a intentar hacerle la «vida imposible. No va a haber paz». Concluía indicando que no deseaba dar un giro a su imagen: «No voy a cambiar porque a él le parezca que hago el ridículo».

Desde que Kiko comenzara su relación con Sofía Suescun, hace casi un año, los desencuentros con Maite son constantes. Ambos han dejado manifiestas sus profundas diferencias y no dudan en hacerlas públicas.

Kiko habla de su ex

Kiko se ha despachado a gusto contra su expareja, Gloria Camila Ortega. Ha señalado que no soportaba a Rosa Benito y que esta se autoinvitó a la boda de Ortega Cano y Ana María Aldón. «A mí en su momento Gloria Camila me dijo que no soportaba a Rosa Benito porque había hecho mucho daño a José Ortega Cano».

Asimismo ha dicho que la relación de Gloria con Ana María no fue buena en un principio. Ella creía que era una «interesada y se acercó a su padre porque era famoso«. Iba más allá y afirmaba que se fue a vivir con él porque no «soportaba la convivencia» con la mujer de su padre. «Siempre han intentado ser cordiales por favorecer al padre».