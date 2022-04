Kiko Hernández y Terelu Campos llevaban mucho tiempo sin dirigirse la palabra apenas. Después de una larga temporada de durísimos enfrentamientos en televisión, la relación entre ambos miembros de ‘Sálvame’ se había enfriado casi del todo. Como compañeros de programa, y por la amistad que une al madrileño con María Teresa Campos, los dos se saludaban y en los últimos tiempo se han tratado de manera cordial, pero su relación estaba muy deteriorada. Es algo a lo que el colaborador ha querido poner fin este jueves. Tras una bronca con Lydia Lozano y Carmen Alcayde, la malagueña ha intervenido para apaciguar el ambiente. Esto ha provocado que Hernández pidiera un momento a dirección para solucionar viejas rencillas: «Dame cinco minutos, que quiero hablar con ella».

Así ha comenzado un improvisado cara a cara en el que han podido poner las cartas sobre la mesa y, tras meses de distanciamiento, han podido llegar a un punto en común, logrando la reconciliación que la matriarca del clan Campos probablemente ansíe. «Hemos tenido diferencias y las vamos a seguir teniendo porque tenemos una manera de pensar completamente diferente. Pero eso no quita que yo no te tenga cariño. Yo no puedo pasar nueve años y pico en un programa y decir que no tengo ningún sentimiento hacia alguien, como sé que se lo tienes a Lydia», ha arrancado diciendo la malagueña. Con esto ha dejado claro que estaba en son de paz.

Kiko y Terelu «llevaban bastante tiempo sin hablarse», ha recordado María Patiño

Entonces, Kiko Hernández le ha recordado su último -y quizás más destacado- punto de fricción. En agosto de 2021, dos meses después de terminar el confinamiento, él fue al domicilio que la veterana comunicadora tenía entonces en Molino de la Hoz, a las afueras de Madrid. Allí disfrutaron de una comida entre amigos a la que también acudió Belén Rodríguez. Comida de la que publicó unas polémicas fotografías en su perfil de Instagram y que no hicieron ninguna gracia a Terelu.

«Llevaban bastante tiempo sin hablarse… Terelu y Kiko han coincidido en este programa y aunque ustedes no se lo crean prácticamente no se han saludado», apuntaba María Patiño. «Te saludé un día, por educación, aunque tú no me saludaste», ha recordado la andaluza. «Dijiste que me ibas a poner una denuncia, que me ibas a denunciar», ha comentado Kiko Hernández. «Yo no he denunciado nunca a nadie… A saber qué dirías», replicaba la aludida.

«Parece que como ahora eres presentadora tengo que hacer las paces contigo», ha apuntado el colaborador. «Al igual que sucedió con Carmen, me apetecía arreglarlo contigo. Vamos a arreglarlo». Terelu le ha sugerido que tiene sus «condiciones» para la reconciliación, pero él no ha dado su brazo a torcer.

«Voy a visitar a tu madre. Se nos ocurre colgar una foto en Instagram. Te cabreas», ha recordado Hernández. «Lo tuyo no entendía por qué estabas siempre a la defensiva conmigo, no te voy a perdonar más, voy a visitar a tu madre y te cabreas…». Su compañera le ha contestado sin perder la calma: «No me enfadé porque fueras a ver a Teresa. Yo hablé contigo. Habías llevado a quien habías llevado. Había una fotografía. Te dije ‘mándamela’. Y me dijiste: ‘La quiero enmarcar y mandársela’. Yo conozco todo esto por tu boca. Te escribí un mensaje y te dije que muchas gracias».

Terelu y Kiko Hernández comentan la polémica foto del colaborador con María Teresa Campos

«Te dije que la habías hecho feliz. Te escribo mensajes porque sé que la haces feliz, pero esa fotografía provocó… ‘él ahora va por encima de ellas porque Kiko habla mal de ellas y la madre se lo pasa por el forro«, continuaba Terelu.

«Qué más da lo que digan los demás, si yo quiero a tu madre», la he dicho Kiko. «Lo que me preocupa es la intencionalidad, como si mi madre nos hiciera de menos por estar contigo. Eso es lo que me molestaba. Que la gente pensara que ‘a su madre le da igual lo que diga Kiko’. Y eso no es verdad. Si la conoces y la quieres no es verdad. A mi madre si dices algo que hace daño, mi madre va a sufrir», insistía la actual presentadora del ‘Sálvame Lemon Tea’.

Sincera, Terelu le ha recordado que nunca se tomó a mal el encuentro con su madre, pero no le gustó que lo reflejara en las redes: «Lo que me jorobaba es que dejaras mal a mi madre. Savía que mi madre estaba feliz porque había pasado un día estupendo. Yo te escribí dándote las gracias por que ella lo necesitaba en ese momento y si a ella la hiciste feliz, a mí me hiciste feliz». Finalmente, Kiko Hernández zanjaba el cara a cara con un cariñoso mensaje: «Que sepas que voy a volver a verla. Y que te voy a dar un abrazo y un beso, porque hay una persona que se llama Mila Ximénez que me dijo: ‘Tienes que quererla, que yo la quiero mucho». Tras decir esto, ambos se han fundido en un prolongado abrazo con el que han sellado su reconciliación.