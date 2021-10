Si este miércoles Kiko Hernández abandonaba el plató de ‘Sálvame’ tras derrumbarse, ahora ha decidido desconectar también de las redes sociales

Kiko Hernández no puede más. El colaborador de televisión está abatido y sin fuerzas. Las dos pérdidas de sus dos íntimas amiga, la de Mila Ximénez y la de Begoña Sierra, la fundadora del Bingo Las Vegas, le está pasando factura. Este miércoles, Kiko regresaba a su puesto de trabajo en ‘Sálvame‘ pero duraba poco y anunciaba que abandonaba el plató debido a que no se encontraba con fuerzas para seguir adelante. Al marcharse a casa parece que las cosas no fueron a mejor y ha tomado una drástica decisión: eliminar su perfil de Instagram. Ya no hay ni rastro de él en las redes sociales.

Kiko Hernández está superado por las últimas pérdidas

El colaborador de televisión ha tomado la decisión de dejar su trabajo hasta que se encuentre bien. Así lo ha confesó él mismo, entre lágrimas antes de marcharse del plató de televisión: «Llevo un año que ya no puedo más, se me junta un duelo con el otro, y llega un momento que revientas». «Yo quiero descansar un tiempo, quiero tomarme unos días y descansar. Sé que Begoña me decía no, no te marches nunca de ‘Sálvame’, no te vayas, pero yo por mi salud mental necesito parar porque es que no puede ser. Yo ayer tenía ideas raras en mi cabeza y necesito parar, a lo mejor una semana o 15 días. Respirar y hacer un proceso que no he hecho con Mila, que no he hecho con Begoña, tengo dos personas que tengo que sacar adelante y se me hunde el mundo», continuó diciendo.

Pero Kiko sabe que para desconectar, alejarse y retomar las riendas de su vida no puede únicamente dejar ‘Sálvame’. Es un personaje público y prefiere desconectar completamente. Por ello, además de anunciar que dejaría su puesto de trabajo, ahora también ha eliminado cualquier rastro de redes sociales. Una vez que buscas su perfil en Instagram te aparece la alerta de que «usuario no encontrado». De momento, Hernández prefiere no mantener contacto alguno con el exterior y hacerlo únicamente con las personas que él crea conveniente por su bien.

El colaborador de televisión quiere tomarse un respiro mediático

Si ya no se encontraba bien cuando falleció Mila Ximénez, la pérdida de Begoña Sierra ha supuesto un punto de inflexión para el colaborador. En pocos meses ha perdido a dos grandes amigas, que eran un pilar fundamental para él en su vida, tanto profesional como personal. Por este motivo, quiere tomarse un descanso para sanar heridas y hacerse poco a poco a su nueva vida, quién sabe si con la ayuda de un profesional que le ayude a gestionar estas emociones. De momento, se ha tomado unos días de descanso para pensar y encauzar hacia donde quiere llevar su vida. El entorno del colaborador está preocupado debido a su delicado estado de ánimo. Sin fuerzas para nada, Kiko se apoya en sus gemelas, Jimena y Abril. Ellas son el motor de arranque para él.