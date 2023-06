Kiko Hernández regresa a 'Sálvame': ya hay fecha de su reaparición tras su boda con Fran Antón

La boda de Kiko Hernández y Fran Antón ha sacudido 'Sálvame' desde que se ha conocido. El programa comenzó su emisión del jueves 8 de junio con esta noticia y con la sorpresa de todos sus colaboradores, totalmente ajenos a lo que se estaba diciendo. Desde entonces son muchas las informaciones que se han conocido, como las alianzas, los menús o el viaje de luna miel, y sin recibir la confirmación de ninguno de los protagonistas. Desde La Fábrica de la Tele han intentado desde la semana pasada contar con el testimonio de su colaborador, que solo hoy lunes 12 les puntualizaba algunos datos. Habrá que esperar tan solo 24 horas para verle en Telecinco.

Kiko Hernández estará presente este martes 13 de junio para responder, o quizás no, a todas las dudas que tengan sus compañeros. El colaborador pidió permiso para ausentarse la semana pasada y tiene que regresar ya para encarar junto a el resto el final de sus emisiones el 23 de este mismo mes. De momento, solo ha aclarado que no existe ninguna exclusiva de la boda y que no forma parte de ninguna promoción publicitaria, sin añadir más detalles.

'Sálvame' se defiende: "Si fuera una mentira la boda, este programa no ha sido cómplice de nada"

'Sálvame' y Kiko Hernández se convertían en objeto de críticas ante la falta de confirmación oficial y la posibilidad de que todo formara parte de una acción publicitaria de su próxima obra. Antes de que el propio actor lo negara, era el programa el que aclaró la situación. "Si fuera una mentira la boda, este programa no ha sido cómplice de nada. Ni la dirección, ni trabajadores, ni colaboradores, ni presentadoras...Absolutamente ninguno", expuso Terelu Campos en nombre de todo el equipo. Es algo que querían aclarar y que todos los espectadores tuvieran claro.

"Si ha sido una farsa, nosotros hemos sido marionetas de una farsa en la que no sabíamos que estábamos participando", continuó antes de que llegara la confirmación de la presencia de su compañero de plató. Entre todos los compañeros la duda parece resolverse antes y no creen que, después de lo que siempre ha protegido Kiko Hernández que se conozcan detalles personales, ahora lo estuviera usando a favor. "Es algo inimaginable para los que conocemos a Kiko", aseguró la presentadora.