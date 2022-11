La pasada semana, se estrenó ‘Cambio de giro’, el nuevo cortometraje en el que Carla Vigo es la actriz protagonista y que rodó junto a la actriz Josele Román. Un corto escrito por la veterana actriz y dirigido por Fran Antón, amigo íntimo de Kiko Hernández. Sin embargo, fue llamativa la ausencia del propio director de la obra. Un hecho insólito que llamó especialmente la atención. Sin embargo, ahora el colaborador de televisión ha querido dar la cara por su amigo y explicar el motivo por el que no pudo asistir a la premiére en la sala La Reserva, en pleno corazón del centro de Madrid.

Fran Antón fue el gran ausente de la presentación de la obra, a la que sí asistió tanto Carla Vigo y Josele Ramón. Durante estos días, se ha tachado de «ruin» al productor por haberse perdido una de las citas más importantes en su carrera. Tal y como ha asegurado el colaborador de televisión, fue él mismo quien le propuso que diera una excusa para no acudir al evento y así no tener que responder a las preguntas de los medios de comunicación sobre la relación que les une: “Me imagino que estará a tope con los ensayos de la obra que estrenamos en seis días y por no darle el disgusto a la señora, le habría dicho que tendría un problema los vuelos. Es más, me dijo que estaba hasta arriba de ensayos y yo le dije que dijera que tenía problemas con los vuelos”.

El colaborador de televisión defiende a capa y espada a Fran Antón

Kiko Hernández ha querido defender la postura de su amigo y ha dado la cara por él. El colaborador de televisión ha apuntado que, en muchas ocasiones, los directores no acuden ni a la presentación de sus obras ni a este tipo de actos promocionales e incluso a recoger los premios que le otorgan. «Díselo a todos los actores que reciben un Goya o un Oscar y no van a recogerlo porque están rodando o porque están ensayando», ha dicho. Sin embargo, sus palabras no han caído bien al resto de compañeros quienes aseguran que no es comparable, ya que él todavía no ha ganado un galardón, sino que plantó a las protagonistas de su corto.

Hernández asegura que está inmerso en sus proyectos y esto le ha imposibilitado acudir a la cita. Además, hay que tener en cuenta que está inmerso en su próximo trabajo que, casualmente, es también con Kiko Hernández. En dicha obra de teatro, el actor dirige al colaborador que regresa a la interpretación. A pesar de que Kiko no quiere entrar en muchos detalles sobre Fran Antón, ha asegurado que el corto «está muy bien».

Kiko Hernández y su íntimo amigo trabajan juntos en una obra

Fran Antón y Kiko Hernández están trabajando codo a codo en ‘Las Troyanas’, una obra de la que Kiko Hernández es productor. Esta obra se estrenará el próximo 28 de noviembre en el Teatro Amaya de Madrid. De momento, únicamente hay previstas dos sesiones, el 28 y 29 de noviembre. «Con una puesta en escena inédita, donde nueve actrices, dos actores y tres músicos en el escenario, crean una atmósfera en la que se respira la tragedia. Con música en directo y diferentes estilos ( ópera, fado, flamenco, pop). La expresión artística del Teatro y Danza integrados en esta producción», así definen este trabajo que reúne a Hernández y Fran Antón.