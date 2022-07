El próximo 8 de julio, Kike Calleja y Raquel Abad se darán el «sí, quiero» en una ceremonia íntima. La pareja poner el broche de oro a su bonita relación y lo harán rodeados por los suyos. Entre ellos, habrá un sinfín de rostros conocidos que no se perderán el día más importante para el periodista. Sin embargo, hay tres colaboradores de ‘Sálvame‘ que no están dentro de la larga lista de invitados.

Kike Calleja ha revelado que Miguel Frigenti, Kiko Jiménez y Canales Rivera no están invitados a su boda con Raquel Abad. El periodista ha asegurado que no ha querido invitar a gente por compromiso e insiste en justificar la no invitación a la poca relación que tiene con ellos. «Prefiero que venga gente más cercana. En el caso de Miguel Frigenti, para que luego diga que la boda es una mierda como dijo de su amiga Belén Esteban, paso. Si la gente se enfada o buscas una polémica que no existe…», expresa el reportero.

Al concursante de ‘Secret Story’ no le ha sentado bien ser de los pocos rostros del programa de Telecinco que no están invitados a la boda. Y así se lo ha hecho saber al programa. «Si quieres posturear, lo más normal es que me invites. Me dijo una compañera que me él iba por los pasillos de Telecinco e iba invitando a todo el mundo. Es Kike Calleja, no el Rey«, comenta enfadado. No obstante, el colaborador sí que estará presente en el enlace puesto que será el enviado especial para cubrirlo con el programa.

Sin lugar a dudas, será un día muy especial para Kike Calleja y Raquel Abad, así como para Terelu Campos. La colaboradora de ‘Sálvame’ se ha mostrado muy feliz por el enlace y hace unos días desvelaba la conversación que había tenido con la exconcursante de ‘Gran Hermano’ días después de que conociera al periodista. EN concreto, la hija de María Teresa Campos le pidió que estuviera tranquila porque nunca iba a ser competencia puesto que su amor por el reportero era platónico y como si de un miembro de su familia fuera.

Los colaboradores que no podrán ir a la boda

Pero ellos tres no serán los únicos colaboradores que no estarán en la boda. A pesar de que están invitados, Chelos García Cortés declinó la invitación debido a su lesión en el brazo. Tampoco harán acto de presencia ni Laura Fa ni Gema López. «La verdad es que lo he sentido mucho y me ha dado mucha pena. Mi ilusión era juntar a todos los compañeros del programa ‘¿Dónde estás corazón?'», expresó en su día el periodista.