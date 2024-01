Karina destapa en 'El Hormiguero' su truco infalible para 'ignorar' las cartas de Hacienda

Karina ha sido la encargada de cerrar la semana en ‘El Hormiguero’. La emblemática cantante se ha desplazado hasta el plató de ‘El Hormiguero’ para hablar largo y tendido con Pablo Motos sobre distintos aspectos de su vida, entre los que está el estreno de su nueva obra de teatro. Y es que, 42 años más tarde, la intérprete de ‘El baúl de los recuerdos’ ha optado por volver a los escenarios con ‘Yo soy Karina’. Una obra que se estrenaba el pasado lunes, 15 de enero, y que promete ser la solución a los problemas económicos con los que cuenta la artista.

Pese a que Karina ha preferido no hacer referencia a estas dificultades monetarias, sí que se ha sincerado como nunca antes. La cantante se ha divertido y ha exprimido al máximo su experiencia en ‘El Hormiguero’, hasta el punto de tener la oportunidad de volver atrás a la época de pandemia. En ella, sus redes sociales cobraron aún más popularidad si cabe gracias a los vídeos protagonizados por la intérprete. Uno de ellos iba dirigido a nada más y nada menos que a Vladímir Putin, pidiéndole el fin de la guerra.

Su mensaje llegaba a todos los rincones del país en cuestión de horas, e incluso algunos usuarios de redes sociales aprovechaban para hacer canciones con sus palabras. Sin embargo, Pablo Motos ha tildado de “valiente” la actitud de la artista al atreverse a mandar un mensaje a una persona que considera “peligrosa”. Además, el presentador ha bromeado con la posible llegada de una carta de Rusia al domicilio de Karina, a lo que esta última ha respondido.

La exconcursante de ‘GH VIP’ ha admitido que “nunca abre las cartas” que llegan a su casa. Un dato que ha dejado completamente boquiabierto al maestro de ceremonias y al que la cantante ha añadido lo siguiente: “Son dragones, sobre todo las que vienen de Hacienda”. Sus palabras han provocado la risa inmediata del público invitado al plató y también del de Requena, aunque Karina ha querido aclarar que no debe nada a la Agencia Tributaria.

El punto de inflexión en la trayectoria profesional de Karina, al descubierto

Unos minutos después, la de Jaén ha confesado cuál fue el momento exacto en el que su trayectoria profesional fue en decadencia: “Un nuevo director joven de la casa discográfica me dijo que no, que se había planteado que ya no renovaba a ‘horteritas’. Yo me quedé cortada, no supe qué decir. Fue un golpe bajo, no esperado, no me lo esperaba porque vendía muchos discos”, ha asegurado.

Pero, lejos de hundirse, Karina ha sabido sacar el lado positivo a lo sucedido y ver la vida desde una perspectiva distinta: “He aprendido mucho a ser más paciente, a saber perdonar, a tener alegría, a sacar lo bueno de lo malo, que es difícil… Es un trabajo que no es fácil y es diario”, ha zanjado.