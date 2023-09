Karina se plantea seguir los pasos de Oriana Marzoli y abandonar 'GH VIP 8'

Los ánimos dentro de Guadalix están caldeados. Este mismo viernes, 29 de septiembre, el 'Súper' anunciaba que Oriana Marzoli había abandonado 'GH VIP 8'. Sin embargo, ella misma desmentía al programa horas después y anunciaba que estudiaba emprender acciones legales. En cualquier caso, lo cierto es que la marcha de la venezolana está siendo el tema principal de conversación de los habitantes de la casa más famosa de la televisión. Hasta el punto que Karina se plantea seguir los pasos de la joven.

Las nominaciones de Karina a dos de sus grandes apoyos, Álex Caniggia y Laura Bozzo, han causado estragos. La "traición" suponía el detonante de las discusiones que han tenido lugar dentro de Guadalix en las últimas horas. A este respecto, la cantante parece que lo tiene claro y considera que ya ha llegado a su final dentro del concurso. "Ahora que sé que Oriana se ha ido, yo también me voy a ir. Abandonando ella me ha dado más fuerza para expresar el querer irme, aguantaré hasta el domingo por la prueba, pero yo me voy de aquí", expresaba la interprete de 'En un mundo nuevo'.

En las nominaciones de la pasada semana, muchos de los concursantes sacaban a Karina a la palestra alegando que ella les había manifestado querer irse del concurso. Sin embargo, ella lo desmentía. Este mismo jueves, ocurría algo parecido. La cantante salía nominada y aseguraba que, efectivamente, quería volver a su casa con los suyos. Esta misma mañana, la representante de España en Eurovisión 1971 hablaba con Carmen Alcayde y admitía que ella ya había demostrado todo lo que tenía que demostrar dentro de Guadalix.

Álex Caniggia se siente traicionado por Karina

La tensión entre Karina y Álex Caniggia es más que palpable. La cantante, que nominaba al argentino con dos puntos, asegura que no ha entrado en 'GH VIP' para hacer amigos y considera que su nominación está más que justificada. Ambos han intentando llegar a buen término y hacer las paces, aunque el concursante se siente traicionado. "Me pagó con otra moneda, con terrible puñalada en la espalda. Encima dice que no la cuida nadie... terrible hipócrita, la verdad", ha asegurado el hijo del exfutbolista argentino Claudio Caniggia.