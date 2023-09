Karina se derrumba en 'GH VIP 8': "Me siento disminuida"

Karina se ha convertido en una de las grandes protagonistas de 'GH VIP 8'. A pesar de que está viviendo una auténtica aventura dentro de Guadalix, el paso de los días está haciendo mella en la cantante. Después de conocer su nominación, la que fuera representante de España en Eurovisión ha reconocido que ha sufrido un fuerte bajón puesto que siente que es una "carga" para el resto de concursantes.

Karina se ha desahogado con el Súper de 'GH VIP 8' hasta el punto en el que se ha venido abajo y ha acabado soltando alguna que otra lágrima. La cantante admite que de estar mucho tiempo sentada se le han hinchado los tobillos, algo que le imposibilita unirse a determinadas dinámicas. "No quiero ser una carga, hay tanta vitalidad... Con estas piernas siempre tengo que andar pidiendo favores", comenta y reconoce que prefiere contarlo en el confesionario para que sus compañeros no piensen que se hace la víctima.

"Me siento disminuida, pero bueno... ¿qué vamos a hacer? Ya son muchos los años que tengo... Estoy muy contenta y agradecida porque hay personas que me ayudan", admite. Karina también cree que puede continuar con su experiencia dentro de Guadalix gracias a la "serenidad y paciencia". Después de conocer que está en la cuerda floja debido a su nominación, la interprete de 'En un mundo nuevo' reconoce que el resto de concursantes están deseando luchar por el premio. Sin embargo, a ella le llenan otras cosas. "Ganar solo puede ganar uno. Aquí habrá una guerra, no es la guerra de Putin, pero yo lo entiendo porque son personas que les gusta. Se dedican a ello. Yo he venido por una experiencia y darle ánimo a las personas mayores... Poder contárselo a los nietos y a mis hijas", insiste. De la misma forma, la concursante admite que el hecho de haber entrado en la casa más famosa de la televisión ha sido "un gran regalo del cielo".

¿Abandonará 'GH VIP 8'?

Tras su bajón anímico, la sombra de un posible abandono por parte de Karina está sobre el aire. Su exmarido, Carlos Manuel Díaz, considera que no va a tomar esa decisión y que continuará concursando. "No creo que para ella sea importante ganar. Es estar ahí, sentirse viva, que sirve para ayudar. Hay que sacarla a rastras de ahí", opina.